Yine Halk TV yine skandal! Terör saldırısıyla ilgili akılalmaz sözler: Hiçbir şey yapılmadan ölünmez | RTÜK inceleme başlattı!

YİNE HALK TV YİNE SKANDAL!

Öte yandan Halk TV ekranları yine bir skandala sahne oldu. Arslan teröristin kendisini patlatamadığını uzaktan kumanda ile patlatılmış olabileceğini savunarak şu skandal ifadeleri kullandı:

"HİÇBİR ŞEY YAPAMADAN ÖLÜNMEZ"

Türkiye'de değil dünyada da böyledir belki o kendisini patlattı denilen kişi yani terörist. Uzaktan kumandalı patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki hiçbir şey yapamadan ölmesi... Bir PKK'lı teröristin öcünü alıyorlarmış yahu hiçbir şey yapamadan ölünmez.