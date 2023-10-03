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Yine Halk TV yine skandal! Terör saldırısıyla ilgili akılalmaz sözler: Hiçbir şey yapılmadan ölünmez | RTÜK inceleme başlattı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.10.2023 Güncelleme Tarihi: 03.10.2023
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Yine Halk TV yine skandal! Terör saldırısıyla ilgili akılalmaz sözler: Hiçbir şey yapılmadan ölünmez | RTÜK inceleme başlattı!

PKK'lı teröristlerin pazar günü Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik gerçekleştirdiği saldırıda 2 polis memuru yaralanırken saldırıyı gerçekleştiren iki terörist ise etkisiz hale getirildi. Öte yandan CHP'nin fonladığı Halk TV'de yeni bir skandal yaşandı. Sunucu Ayşenur Arslan, saldırıyla ilgili adeta teröristleri aklarken "O kadar manasız ki teröristin gelip hiçbir şey yapamadan ölmesi. Bana sorarsanız aykırı... Hiçbir şey yapamadan ölünmez" şeklinde tepki çeken ifadeler kullandı. RTÜK skandalla ilgili inceleme başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığına yönelik 2 terörist tarafından dün düzenlenen hain saldırı girişiminin, kahraman polislerin anında karşılık vermeleri neticesinde engellendiği ve teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi "Kanivar Erdal" kod adlı Hasan Oğuz olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

SON TERÖRİSTE KADAR MÜCADELE!

Açıklamada, "Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir. Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.

YİNE HALK TV YİNE SKANDAL!

Öte yandan Halk TV ekranları yine bir skandala sahne oldu. Arslan teröristin kendisini patlatamadığını uzaktan kumanda ile patlatılmış olabileceğini savunarak şu skandal ifadeleri kullandı:

"HİÇBİR ŞEY YAPAMADAN ÖLÜNMEZ"

Türkiye'de değil dünyada da böyledir belki o kendisini patlattı denilen kişi yani terörist. Uzaktan kumandalı patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki hiçbir şey yapamadan ölmesi... Bir PKK'lı teröristin öcünü alıyorlarmış yahu hiçbir şey yapamadan ölünmez.

"BEN GELİYORUM, HEEEY"

Teröristler Ankara'ya gelmeden önce aracını gasbederek veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'ı da şehit etmişti. Bu konuyla ilgili de Arslan'dan ilginç bir çıkış geldi. Arslan "Ama esas Ankara'da bir arabanın kilidini açacaksınız düz kontak çalıştıracaksınız bombayı yükleyip gideceksiniz. Ankara'da bunu yapmak varken neden Kayseri'de birini öldürerek "Ben geliyorum heeey. Bombalar sırtımızda tabanca belimizde nedir yani..." diye konuştu.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN: İNCELEME BAŞLATILDI

Skandalla ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin'den açıklama geldi. Ebubekir Şahin, söz konusu ifadeler nedeniyle inceleme başlatıldığını duyurdu. Şahin, sosyal medya üzerinden şunları paylaştı: Bu ahlaksız terör sevici zihniyete ve ekranlardaki bu ucube yorumlara tahammül etmemiz mümkün değildir. Kahraman polisimizin refleksleri ve erken müdahalesi ile olası bir katliamın engellenmesine adeta üzülen bu sapkın zihniyete tüm milletimiz gibi biz de karşıyız. Bu hastalıklı sözlerin yayınlandığı Halk TV ve ilgili kişi hakkında gerekli inceleme derhal başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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