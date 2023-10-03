03 Ekim 2023, Salı
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Ayşenur Arslan gözaltına alındı!
Son dakika haberi… CHP'nin fonladığı Halk TV'de sunucu Ayşenur Arslan, terör saldırısıyla ilgili adeta teröristleri aklarken "O kadar manasız ki teröristin gelip hiçbir şey yapamadan ölmesi. Bana sorarsanız aykırı... Hiçbir şey yapamadan ölünmez" şeklinde tepki çeken ifadeler kullanmıştı. Hakkında soruşturma başlatılan Ayşenur Arslan gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.