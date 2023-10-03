Meral Akşener’den İYİ Partililere gözdağı: CHP ile ittifak isteyene gereğini yaparız

"81 İLDE KENDİ ADAYLARIMIZI ÇIKARACAĞIZ"

Sözlerinin devamında yerel seçimleri işaret eden 81 ilde kendi adaylarıyla vatandaşın karşısına çıkacaklarını belirtip Akşener, "Bu seçimlere her bir yerde tek başımıza gireceğiz. Bu netlikle söylüyorum. Biz hür ve müstakil bir siyasi parti olarak bu seçimde kendimizin kaç kilo ettiğini tarttıracağız, göreceğiz, paylaşacağız." diye konuştu.

MERAL AKŞENER'DEN İYİ PARTİLİLERE GÖZDAĞI: İTTİFAK İSTEYENE GEREĞİNİ YAPARIZ

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, Meral Akşener öncülüğünde düzenlenen yemekte, '81 ilde ayrı aday' kararının 'geri dönülmez şekilde' kabul edildiğini açıkladı.

Akşener'in, bu konuda farklı düşünen ve ittifak isteyen İYİ Partililere gözdağı verdiğini belirten Saymaz, "'Bu konuda farklı düşünenler partinin görüşüne aykırı davranır ve gereği yapılır' denildi." ifadelerini kullandı.

CHP yandaşı Saymaz konuya ilişkin açıklamasında şunları dile getirdi:

"İYİ Partililer şu an yemekteler ve Akşener liderliğinde toplandılar. Orada ortaklaşa, 'Amasız, fakatsız geri dönülmesi mümkün olmayacak şekilde 81 ilde tek başımıza giriyoruz' kararı alındı. Ardından 'Bu konuda farklı düşünen varsa partinin görüşüne aykırı davranır ve gereği yapılır' görüşünde uzlaşıldı. Bu karar ortaya kondu. Ankara ve İstanbul'u da kattılar."