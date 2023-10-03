Son dakika: PKK'nın hücre istihbarat yapılanmasına eş zamanlı operasyon: 90 gözaltı
Son dakika haberleri... PKK/YPG'nin hücre istihbarat yapılanmasına yönelik MİT, Emniyet ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda 18 ilde eş zamanlı büyük operasyon başlatıldı. Yapılan operasyon kapsamında 90'a yakın terör örgütü PKK'nın uyuyan hücresi gözaltına alındı
Milli İstihbarat Teşkilatı, bölücü terör örgütünün istihbarat yapılanmasının Türkiye ayağının tespiti ve çökertilmesine yönelik yaklaşık 10 aydır Kuzey Irak, Suriye ve Türkiye içerisinde titiz bir çalışma yürüttüğü öğrenildi.
Saha ajanlarının örgütün istihbarat yapılarına sızması neticesinde örgütle çalıştığı tespit edilen şüpheliler, yakın takibe alındı ve eş zamanlı operasyon başlatılması amacıyla emniyet birimleri ile koordinasyon sağlandı. Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından operasyon için hareket geçildi.
Şanlıurfa merkezli, İstanbul, Antalya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Mersin, Denizli, Konya, Kayseri, Batman, Isparta, Balıkesir, Şırnak, Kocaeli ve Amasya'da eş zamanlı olarak başlatılan 'Uyuyan Hücre' operasyonu kapsamında şu ana kadar 90'a yakın kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliye, Memura %51.46 enflasyon hesabı çıktı! TÜİK 3 aylık veri farkıyla yeni ara zamlı kök maaş! Refah payı, OVP, 3600 ek gösterge, seyyanen...
- Enflasyon bugün saat kaçta, ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE 3 aylık veri belli oldu mu? Eylül ayı enflasyonu yüzde kaç çıktı?
- TÜİK 99 bin TL maaş ile personel alımı başladı! İşte başvuru şartları ve ekranı
- Lise mezunu uzman erbaş alımı başladı! 2023 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru ekranı ve kılavuzu
- Peugeot Ekim ayı sıfır araç fiyatlarını güncelledi! İşte sıfır Peugeot 208, 308, 2008, e-2008, 408, 3008, 508, ve 5008 Eylül ayı güncel fiyat listesi
- İOKBS burs paraları ne zaman yatacak 2023? Bursluluk paraları ayın kaçında, hangi tarihte yatacak?
- Dacia Ekim ayı sıfır araç fiyatlarını yeniden güncelledi! İşte 2023 Model Dacia Duster, Spring, Sandero Stepway, Jogger güncel fiyatları
- DGS ek tercih işlemleri 2023 başladı mı? DGS ek tercihler nasıl yapılır, ne zaman bitecek?
- 1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek? İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredi başvuru şartları neler?
- Sıfır araç almak isteyenlere müjde! En ucuz otomobil markaları ve fiyat listesi belli oldu! Renault Clio, Fiat, Hyundai, Honda...
- 2023-2024 KYK ek tercih yurt başvurusu ne zaman? KYK ek yurt başvuru başladı mı?
- Manchester United-Galatasaray maçı ne zaman? Manu - GS saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?