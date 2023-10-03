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Son dakika: PKK'nın hücre istihbarat yapılanmasına eş zamanlı operasyon: 90 gözaltı

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Giriş Tarihi: 03.10.2023 Güncelleme Tarihi: 03.10.2023
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Son dakika: PKK’nın hücre istihbarat yapılanmasına eş zamanlı operasyon: 90 gözaltı

Son dakika haberleri... PKK/YPG'nin hücre istihbarat yapılanmasına yönelik MİT, Emniyet ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda 18 ilde eş zamanlı büyük operasyon başlatıldı. Yapılan operasyon kapsamında 90'a yakın terör örgütü PKK'nın uyuyan hücresi gözaltına alındı

Milli İstihbarat Teşkilatı, bölücü terör örgütünün istihbarat yapılanmasının Türkiye ayağının tespiti ve çökertilmesine yönelik yaklaşık 10 aydır Kuzey Irak, Suriye ve Türkiye içerisinde titiz bir çalışma yürüttüğü öğrenildi.

Saha ajanlarının örgütün istihbarat yapılarına sızması neticesinde örgütle çalıştığı tespit edilen şüpheliler, yakın takibe alındı ve eş zamanlı operasyon başlatılması amacıyla emniyet birimleri ile koordinasyon sağlandı. Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından operasyon için hareket geçildi.

Şanlıurfa merkezli, İstanbul, Antalya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Mersin, Denizli, Konya, Kayseri, Batman, Isparta, Balıkesir, Şırnak, Kocaeli ve Amasya'da eş zamanlı olarak başlatılan 'Uyuyan Hücre' operasyonu kapsamında şu ana kadar 90'a yakın kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Operasyonun taktik düzey ile birlikte, Suriye'deki örgütün istihbarat yapılanmasının, Türkiye'de uyuyan hücre şeklinde faaliyet yürüten ağının yaklaşan Yerel Seçimler öncesinde çökertilmesi hedefleniyor.

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