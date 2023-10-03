Son dakika: PKK’nın hücre istihbarat yapılanmasına eş zamanlı operasyon: 90 gözaltı

Saha ajanlarının örgütün istihbarat yapılarına sızması neticesinde örgütle çalıştığı tespit edilen şüpheliler, yakın takibe alındı ve eş zamanlı operasyon başlatılması amacıyla emniyet birimleri ile koordinasyon sağlandı. Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından operasyon için hareket geçildi.



Şanlıurfa merkezli, İstanbul, Antalya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Mersin, Denizli, Konya, Kayseri, Batman, Isparta, Balıkesir, Şırnak, Kocaeli ve Amasya'da eş zamanlı olarak başlatılan 'Uyuyan Hücre' operasyonu kapsamında şu ana kadar 90'a yakın kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.