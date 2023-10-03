03 Ekim 2023, Salı
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Halk TV değil PKK TV! Ayşenur Arslan hakkında soruşturma
PKK'lı teröristlerin pazar günü Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik gerçekleştirdiği saldırıda 2 polis memuru yaralanırken saldırıyı gerçekleştiren iki terörist ise etkisiz hale getirildi. Öte yandan CHP'nin fonladığı Halk TV'de yeni bir skandal yaşandı. Sunucu Ayşenur Arslan, saldırıyla ilgili adeta teröristleri aklarken "O kadar manasız ki teröristin gelip hiçbir şey yapamadan ölmesi. Bana sorarsanız aykırı... Hiçbir şey yapamadan ölünmez" şeklinde tepki çeken ifadeler kullandı. RTÜK skandalla ilgili inceleme başlattı. Skandal sonrası Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Medya Mahallesi programının bitirilerek Ayşenur Arslan'ın kovulduğunu açıkladı. Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlattı.