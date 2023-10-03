03 Ekim 2023, Salı
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Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan PKK’lıları akladı! RTÜK’ten inceleme
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, PKK'nın Ankara'da gerçekleştirdiği bombalı eylem üzerinden iktidarı hedef alan açıklamalarda bulundu. Yerel seçim sürecine girildiği bu dönemde saldırıda iktidarın rolü olduğunu iddia eden Öztrak'a ise hükümet kanadından cevap gecikmedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Türkiye düşmanlığı vesikasıdır. Artık hainlere güzel görünmenize gerek kalmadı." dedi. PKK'lı teröristleri aklayan skandal bir açıklama da Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'dan geldi. Gündeme sık sık benzer açıklamalarla gelen Arslan, terörist için "Hiçbir şey yapmadan ölünmez" ifadelerini kullandı. Tepki çeken açıklamalar üzerine RTÜK inceleme başlattı.