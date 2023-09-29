Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör kaleme aldı! "Berat Albayrak’ın çizdiği stratejik vizyon ve Türkiye'nin yeni enerji jeopolitiği"

BAŞKAN ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE KRİTİK ADIMLAR



Albayrak döneminde en yakın çalışma arkadaşlarından olan bugünkü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da o vizyonla çalışmaya devam edip tabir yerindeyse kaleye son vuruşları yapıyor.

Elbette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde...



Bu hamlelerle, artık Türkiye Avrupa'nın enerji arz güvenliğinde söz sahibi oluyor. Yarın öbür gün Erdoğan'ın sözünü ettiği gaz merkezi olma yolunda da önemli bir eşik daha geçiliyor.

Hem de Türkiye iki yıldır boş duran Türk Akım devreye girdikten sonra boşa çıkan Batı Hattı'nı tersine akıtarak...