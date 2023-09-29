Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör kaleme aldı! "Berat Albayrak’ın çizdiği stratejik vizyon ve Türkiye'nin yeni enerji jeopolitiği"
Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin enerji alanında elde ettiği kazanımları anlatan “Hayaller gerçek oluyor” başlıklı yazısında ülkemizin adım adım enerjide ticaret merkezi olduğunu ifade ederek Romanya, Bulgaristan, Macaristan, Moldova ile yapılan anlaşmaların önemine dikkat çekti. Güngör, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın çizdiği stratejik vizyonla Türkiye'nin yeni enerji jeopolitiğinin temellerini atıldığını hatırlattı ve “Burada bir hakkı teslim etmek gerekir. O hak elbette Berat Albayrak'ın...” cümlesine yer verdi.
SON DAKİKA | İşte 29 Eylül 2023 Cuma günü Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör'ün kaleme aldığı ve Türkiye'nin dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından enerji alanında taşları döşenen petrol, doğal gaz arama-tarama faaliyetlerini özetleyen o yazısı:
"TÜRKİYE ENERJİDE TİCARET MERKEZİ OLUYOR"
"Farkında mısınız?
Türkiye adım adım enerjide ticaret merkezi oluyor. Romanya, Bulgaristan, Macaristan derken halkaya şimdi de Moldova eklendi. BOTAŞ, East Gas Energy Trading şirketiyle anlaştığını dün duyurdu. Moldova'ya günlük 2 milyon metreküp doğalgaz aktaracağız.
"BERAT ALBAYRAK'IN HAKKI"
Hayaller birer birer gerçeğe dönüşüyor.
Burada bir hakkı teslim etmek gerekir. O hak elbette Berat Albayrak'ın...
Çizdiği stratejik vizyonla Türkiye'nin yeni enerji jeopolitiğinin temellerini attı.
BAŞKAN ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE KRİTİK ADIMLAR
Albayrak döneminde en yakın çalışma arkadaşlarından olan bugünkü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da o vizyonla çalışmaya devam edip tabir yerindeyse kaleye son vuruşları yapıyor.
Elbette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde...
Bu hamlelerle, artık Türkiye Avrupa'nın enerji arz güvenliğinde söz sahibi oluyor. Yarın öbür gün Erdoğan'ın sözünü ettiği gaz merkezi olma yolunda da önemli bir eşik daha geçiliyor.
Hem de Türkiye iki yıldır boş duran Türk Akım devreye girdikten sonra boşa çıkan Batı Hattı'nı tersine akıtarak...
TÜRKİYE'NİN GAZ HAMLELERİ VE ELDE EDİLEN BAŞARI
Düşünün, Türkiye'ye ilk doğalgaz Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan üzerinden o hattan geliyordu. Şimdi o hattı tersine akıtarak Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Moldova'ya gaz tedarik ediyoruz.
Arkası gelir mi?
Neden olmasın.
Türkiye'nin güçlü doğalgaz altyapısı, bölgesinin en büyük gaz piyasasına sahip olması, spot ve vadeli olarak gaz ticaretine imkan veren bölgesel bir nitelik kazanması doğalgazda ticaret merkezi olma hedefini rahatlıkla gerçekleştirebileceğimizi gösteriyor.
Yakın gelecekte Türkiye bir taraftan Avrupa'nın arz güvenliğine katkıda bulunurken diğer taraftan şeffaf ve güvenilir bir fiyat mekanizması da kurarak dünyada yeni bir rol üstlenecek.
"ENERJİDE YENİ YATIRIMLAR İSTİHDAMA YARAYACAK"
Enerjide geçmişte atılan, şimdi meyveleri alınmaya başlayan bu adımlar devletin Hazinesi'ne döviz kazancı olarak katkı sağlamasının da ötesinde ülkeye çeşitli kazanımlar getirecek.
Ne mi?
Misal, enerji denkleminde bölgede ve AB'de elimiz güçlenecek.
Doğalgazdaki ticaret ortamı finans sektörüne yarayacak. Enerjide yeni yatırımlar istihdama da yarayacak.
Velhasıl, 2017'de 'Milli Enerji ve Maden Politikası'yla atılan taş ürkütülen kurbağaya çoktan değdi hatta geçti."
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