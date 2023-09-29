29 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri FETÖ'ye 'Transfer Operasyonu' 52 kişi yakalandı! Bakan Yerlikaya duyurdu

FETÖ'ye 'Transfer Operasyonu' 52 kişi yakalandı! Bakan Yerlikaya duyurdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.09.2023 Güncelleme Tarihi: 29.09.2023
ABONE OL
FETÖ’ye ’Transfer Operasyonu’ 52 kişi yakalandı! Bakan Yerlikaya duyurdu

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya FETÖ'ye yönelik Transfer Operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Yerlikaya, söz konusu operasyonda 52 FETÖ'cünün yakalandığını bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA