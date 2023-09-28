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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika | Türkiye'den Moldova'ya doğal gaz ihracatı! Günlük 2 milyon metreküp akış olacak

Son dakika | Türkiye'den Moldova'ya doğal gaz ihracatı! Günlük 2 milyon metreküp akış olacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.09.2023 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023
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Son dakika | Türkiye’den Moldova’ya doğal gaz ihracatı! Günlük 2 milyon metreküp akış olacak

Son dakika haberi...Türkiye, 1 Ekim'den itibaren Moldova'ya günlük 2 milyon metreküp doğal gaz ihraç edecek

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