İlk adımları Berat Albayrak döneminde atılmıştı! Başkan Erdoğan’dan İsrail gazı ile ilgili flaş sözler: En akılcı rota Türkiye

"BİRÇOK ALANDA İŞ BİRLİĞİ YAPIYORUZ"

Basın mensubunun "ABD ziyaretlerinizde İsrail'le enerji sondaj çalışması başlatılacağını söylemiştiniz. Hatta sadece Türkiye değil, Türkiye'den Avrupa'ya da enerji aktarımının yapılacağını söylemiştiniz. Bu çalışma tam olarak Akdeniz'de nerede gerçekleşecek ve çalışmaya ilişkin bir takvim var mı? Bir de Netanyahu'nun bir ziyareti söz konusu onun tarihi belli oldu mu?" şeklindeki sorusuna Başkan Erdoğan, şu cevabı verdi:

"Ziyaret tarihi ile ilgili Dışişleri Bakanlığımızın çalışmaları devam ediyor. Zannediyorum Ekim-Kasım gibi Netanyahu'nun hastalık nedeniyle gerçekleştiremediği ve ertelenen Türkiye ziyareti yapılır. En uygun zamanda bu ziyaretin olması için görüşme trafiği devam ediyor. Biliyorsunuz bu işlerin sekreteryası Türkiye ve İsrail Dışişleri Bakanlarına ait. Ondan sonra da biz iade-i ziyaretimizi yapacağız. Türkiye ve İsrail olarak birçok alanda iş birliği yapıyoruz.