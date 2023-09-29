29 Eylül 2023, Cuma
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Şahinler çetesi çökertildi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Mehmet Şahin dahil 41 kişi yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “İstanbul merkezli 7️ ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla Şahinler çetesi olarak bilinen suç örgütü çökertildi” dedi. Operasyonda çete lideri Mehmet Şahin dahil 4️1 şüpheli yakalandı.