Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 'hainlerin nefesini keseceğiz' diyerek duyurdu: Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
TSK ve MİT'in gerçekleştirdiği operasyonlarla eli kanlı terör örgütü PKK'ya resmen göz açtırılmıyor. Her gün yeni bir üst düzey PKK'lı ismin etkisiz hale getirildiği bilgisi ajanslara son dakika olarak düşüyor. Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak Güçlükonak kırsalında gerçekleştirilen operasyonda gri kategorideki bir teröristin öldürüldüğü bildirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Dün Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı güvenlik güçlerimizce düzenlenen operasyonda 1'i Kırmızı, 1'i Turuncu, 1'i de Gri kategoride yer alan toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmişti.
Bugün de Şırnak İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbarat çalışmalarına istinaden, Şırnak Güçlükonak kırsalında, J-SİHA desteğinde, JOPER, JÖH ve Jandarma Komando Karma Timlerinin katılımıyla Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu kapsamında çıkan silahlı çatışma sonucu; Bakanlığımız terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Renas(K) adlı Ramazan Eliçümüş silahı ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Teröristin uzun namlulu silahlarla çok sayıda eyleme katıldığı, taciz atışlarında bulunduğu ve EYP yerleştirme olaylarına karıştığı tespit edildi.
Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Hainlerin tek tek nefeslerini keseceğiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecek.
⬜️ GRİ KATEGORİDE YER ALAN— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 19, 2023
1️⃣ TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ❗️
DÜN #Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı güvenlik güçlerimizce düzenlenen operasyonda 🟥 1'i Kırmızı, 🟧 1'i Turuncu, ⬜️ 1'i de Gri kategoride yer alan toplam 4… pic.twitter.com/ocBawi7zdc
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