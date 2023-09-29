CHP liderliği için bir aday daha çıktı! Aytuğ Atıcı hazırlıkları tamamladı

HAZIRLIKLARI TAMAMLADI

Milliyet'in haberine göre 24-25-26 Dönem Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, yaptığı açıklamada, adaylık için henüz karar vermediğini, süreci izlediğini söyledi.

Adaylık için sinyal veren Atıcı, "Her şeyimiz hazır. Bir saat içerisinde gerektiğinde açıklama yapabiliriz, ama süreci önce Türkiye sonra CHP açısından değerlendirmeye alacağız. Bir hırsla 'illa ben genel başkan olacağım' noktasında hiçbir zaman olmadım. İhtiyaç olması durumunda, görevin de bize biraz tebessüm etmesi durumunda kadromuz hazır. Adaylık çalışmalarımız devam ediyor. Ben bu partinin potansiyel genel başkan adayıyım" dedi.