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CHP liderliği için bir aday daha çıktı! Aytuğ Atıcı hazırlıkları tamamladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.09.2023
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CHP liderliği için bir aday daha çıktı! Aytuğ Atıcı hazırlıkları tamamladı

14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerden yenilgiyle ayrılan CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik başlatılan değişim ve istifa çağrıları devam ediyor. 4-5 Kasım’da yapılması planlanan CHP Kurultayı’nda Özgür Özel, Örsan Öymen ve Ünal Karahasan'dan sonra bir isim daha Kılıçdaroğlu'na karşı aday olmaya hazırlanıyor.

Mayıs ayında gerçekleştirilen genel seçimlerde yaşanan hezimetin ardından CHP'de başlayan 'değişim' rüzgarı devam ediyor. 8'li koalisyona Cumhurbaşkanlığı adaylığını dayatan ve 12'nci yenilgisini alan Kılıçdaroğlu'nu artık partinin başında görmek istemeyenler harekete geçti.

ADAYLIKLARINI AÇIKLADILAR

CHP Genel Başkanlığına ilk aday Özgür Özel oldu. CHP'deki değişimin ülkenin değişimi için ön koşul olduğunu ifade eden Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına adaylığımı ilan ediyorum." diyerek adaylığını açıklamıştı.

Özgür Özel, "Cumhuriyetin 100. yılına tarihimizin en büyük umutsuzluğuyla giremeyiz, buna izin veremeyiz, buna izin vermem, vermeyeceğim, hep birlikte vermeyeceğiz." demişti.

CHP'de Özgür Özel'in ardından Örsan Öymen de Genel Başkanlık için adaylığını açıkladı. CHP'nin uzun yıllardır oylarını arttıramadığı söyleyen Öymen "Bunu asla kabul etmiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

YENİ ADAY ATICI

CHP'de 4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak kurultayda genel başkanlık için adaylıklarını açıklayan Özgür Özel, Örsan Öymen, Ünal Karahasan'dan sonra Aytuğ Atıcı da adaylık için hazırlık yapıyor. Atıcı, "Ben bu partinin potansiyel genel başkan adayıyım" dedi.

HAZIRLIKLARI TAMAMLADI

Milliyet'in haberine göre 24-25-26 Dönem Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, yaptığı açıklamada, adaylık için henüz karar vermediğini, süreci izlediğini söyledi.

Adaylık için sinyal veren Atıcı, "Her şeyimiz hazır. Bir saat içerisinde gerektiğinde açıklama yapabiliriz, ama süreci önce Türkiye sonra CHP açısından değerlendirmeye alacağız. Bir hırsla 'illa ben genel başkan olacağım' noktasında hiçbir zaman olmadım. İhtiyaç olması durumunda, görevin de bize biraz tebessüm etmesi durumunda kadromuz hazır. Adaylık çalışmalarımız devam ediyor. Ben bu partinin potansiyel genel başkan adayıyım" dedi.

Manifestosunun hazır olduğunu söyleyen Atıcı, "İlkelerimizi üç sayfa halinde herkesin okuyacağı, anlayacağı şekilde hazırladık" dedi. Atıcı, ekibiyle yapacağı değerlendirmenin ardından önümüzdeki günlerde aday olup olmayacağına karar verecek.

ADAY OLMAK İSTEYEN ÇOK

Genel Merkez kaynakları ise "Aday olabilmek için delagasyonun yüzde 5'inin aday göstermesi gerekiyor. Aslında 49 aday adayı var. Müsaade etsek, herkes, her gün adaylık açıklaması yapacak. 46 kişi daha var. Yüzde 5'in teklif etmesi gerekecek. Onu tutturabilen aday olacak. Biz de Kemal Bey için önceden hazırlanırız" dedi.

69 DELEGENİN İMZASI GEREKİYOR

Kurultay da Genel Başkan adayı olmak için üye tamsayısının en az yüzde beşinin yazılı önerisi gerekiyor. Genel Başkan adaylarından sadece birisi için imza verilebiliyor. Genel Başkan adayı olabilmek için 69 delegenin imzası gerekiyor.

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