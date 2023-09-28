Altın Portakal Film Festivali'nde FETÖ propagandası yapmıştı! CHP'li başkanı yardımcısı 'böcek' gibi ezdi: CHP FETÖ'ye kuyruk olmamalı
Bu yıl 60'ıncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Belgesel Yarışması'nda FETÖ propagandası yapan 'Kanun Hükmü' filminin seçkiden çıkarılıp bugün tekrar geri alınmasının yankıları sürüyor. Filmin geri alınmasının açıklanmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığı açıklamayla festivalden çekildiklerini duyurmuştu. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek’in skandal FETÖ güzelleyici açıklamalarının ardından Böcek'in yardımcısı Oktay Başaran, hadsiz başkana ve CHP’ye aba altından sopa gösterdi. Başaran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sanat; devletimize, halkımıza saldırmış bir terör örgütünü savunmak, mağdur göstermek hatta o örgütün propagandasını yapmak değildir. FETÖ’yü savunamazsınız. CHP, FETÖ'ye kuyruk olmamalı...” ifadelerini kullandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, FETÖ propagandası yapılan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildiğini duyurmuştu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kültürel ve sanat değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi vizyonuyla çalışan Bakanlığın bu vizyon çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen yüzlerce kültür sanat etkinliğine destek verdiği belirtilmişti.
FETÖ PROPAGANDASI YAPILDI
Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60'ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümünde "Kanun Hükmü" adlı belgeselin yer aldığı anımsatılarak, şunlar kaydedildi:
"Böylesi önemli bir festivalde, sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür. Bakanlığımız, aziz milletimizin 15 Temmuz'da verdiği destansı mücadelesinin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır. Bu sebeple Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekilmiş bulunuyoruz.".
FETÖ'CÜLER DESTEK ÇIKTI
FETÖ'cülerin yurt dışından yönettiği haber siteleri Tr724, Bold Medya ve Haberdar'ın da destek yayınları yaptığı belgeselle ilgili firari Can Dündar da sosyal medya üzerinden jüriye alkış gönderdi.
KHK'LILAR OLARAK BU FİLMİ SAHİPLENDİK
Demirci, geçtiğimiz günlerde KHK'lıların yönettiği KHK TV'ye konuk olarak tüm KHK'lılara sahip çıktı. Yayının sunucusu KHK'lı Platformları Birliği Sözcüsü Münir Korkmaz, "KHK'lılar olarak bu filmi sahiplendik. Çünkü gerçekten KHK'lıların onur mücadelesini anlatan bir filmdi. Bizim filmimizdi." şeklinde konuştu. Demirci de "KHK'lı arkadaşlarla, platformla bir toplantı yapmıştık. 'Bu bizim filmimiz' dediğinizde çok mutlu olmuştum. Evet biz çok güzel bir duygu yaşadık birlikte." ifadelerini kullanmıştı.
YÖNETMENDEN SKANDAL "KAZANDIK" PAYLAŞIMI
Kararın ardından Kanun Hükmü filminin yönetmeni Nejla Demirci, kararı 'Kazandık' yazarak sosyal medya hesabından paylaştı.
CHP'Lİ BAŞKAN MUHİTTİN BÖCEK'TEN DESTEK AÇIKLAMASI
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek "Daha önceki yönetim tarafından festival kapsamından çıkarılan ulusal yarışma kategorisi, büyük emeklerle ve festivali özüne döndürme inancıyla bizim dönemimizde yeniden festival kapsamına alınmıştır. Bu karar, bizim sansüre karşı olan duruşumuzun en net göstergesidir." diyerek destek çıktı.
CHP'Lİ BÖCEK'İN YARDIMCISINDAN KONTRA GELDİ: FETÖ'YÜ SAVUNAMAZSINIZ!
FETÖ propagandası yapılan 'Kanun Hükmü' filminin Altın Portakal Film Festivali'ne geri alınmasına ve bu durumunu savunan CHP'lilere sert tepki gösteren CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Oktay Başaran sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda partisine zehir zemberek sözler kullandı.
Başaran, belgesel adı altında FETÖ'nün aklanmaya çalışılmasını asla kabul edemeyeceğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi CHP'nin bir terör örgütünü korumaya çalışmasını da asla kabul edemem." dedi.
Başaran, partisine çağrıda bulunarak, "Özellikle partim CHP'yi ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını tüm mahalle basın baskısına rağmen FETÖ terör örgütüne karşı duran onurlu bir duruşa davet ediyorum." sözlerini kullandı.
Başaran'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
Demokrasilerde muhalefet en az iktidar olmak kadar önemlidir. Muhalefet halkın menfaati adına iktidarı denetler, iktidarın yanlışlarını ortaya çıkarır, oy versin vermesin halkın çıkarlarını savunur.
Muhalefet tüm bunları ülke ve demokrasi adına yapar, muhalefetin ülke ve demokrasi aleyhine adım atmaya başlamışsa asıl kaygı orda başlar.
"CHP ADINA KORKUYLA VE KARIŞIK BİR KAYGIYLA İZLİYORUM"
Birkaç gündür Antalya Altın Portakal Film Festivali etrafında yaşananları hem ülkem hem iki gözümün çiceği Antalyam ve CHP adına korkuyla karışık bir kaygıyla izliyorum.
Sanat elbette bazen gerçeği aramak bazen muhalif olmak demektir ancak sanat demokrasimide kastetmiş devletimize halkımıza saldırmış bir terör örgütünü savunmak mağdur göstermek hatta o örgütün propagandasını yapmak asla değildir.
"CHP FETÖ'YE KUYRUK OLMAMALI"
Bir belgesel adı altında FETÖ'yü aklamaya çalışması asla kabul edemediğim gibi üyesi ve neferi olmaktan hep şeref duyduğum Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi CHP'nin bir terör örgütünü korumaya çalışmasını da asla kabul edemem.
Birkaç gündür mevzu bahis sözde belgeselden dolayı muhalif olmak adına CHP'nin basının ve sanat camiasının FETÖ'ye adeta canlı kalkan olmasını anlamadığım gibi endişe ve korkuyla izliyorum. Atatürk'ün mirasını üzerinde taşıyan kendisini ilerici ve aydın olarak gören siyasetçilerin entelektüellerin sanatçıların demokrasi ve Atatürk düşmanı gerici FETÖ'yü desteklemesi kabul edilemez bir durumdur.
"BAKANLIĞIN TAVRINI DESTEKLİYORUM"
Yine Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın FETÖ'yü savunmak adına ortaya konan bu kepazeliğe karşı almış olduğu tavrı destekliyorum. Vatanını Atatürk'ü ve CHP'yi seven tüm isimleri de mahalle baskısından kurtulmaya ve gerçek düşüncülerini korkmadan dillendirmeye çağırıyorum çünkü biliyorum ki hiçbir CHP'li FETÖ'ye kuyruk olmaz çünkü biliyorum ki hiçbir aydın sanatçı karanlık odalarda gençlerin geleceğini çalmak için çalışan FETÖ'ye prim vermez.
"MUHALEFET OLMAK TERÖR ÖRGÜTÜ DESTEKLEMEK DEĞİLDİR"
Muhalefet olmak halk için ülke için daha iyiyi daha güzeli aramaktır bir terör örgütünü desteklemek asla değildir.
Özellikle partim CHP'yi ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını tüm mahalle basın baskısına rağmen FETÖ terör örgütüne karşı duran onurlu bir duruşa davet ediyorum.
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