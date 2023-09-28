Altın Portakal Film Festivali’nde FETÖ propagandası yapmıştı! CHP’li başkanı yardımcısı ’böcek’ gibi ezdi: CHP FETÖ’ye kuyruk olmamalı

CHP'Lİ BAŞKAN MUHİTTİN BÖCEK'TEN DESTEK AÇIKLAMASI

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek "Daha önceki yönetim tarafından festival kapsamından çıkarılan ulusal yarışma kategorisi, büyük emeklerle ve festivali özüne döndürme inancıyla bizim dönemimizde yeniden festival kapsamına alınmıştır. Bu karar, bizim sansüre karşı olan duruşumuzun en net göstergesidir." diyerek destek çıktı.

CHP'Lİ BÖCEK'İN YARDIMCISINDAN KONTRA GELDİ: FETÖ'YÜ SAVUNAMAZSINIZ!

FETÖ propagandası yapılan 'Kanun Hükmü' filminin Altın Portakal Film Festivali'ne geri alınmasına ve bu durumunu savunan CHP'lilere sert tepki gösteren CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Oktay Başaran sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda partisine zehir zemberek sözler kullandı.

Başaran, belgesel adı altında FETÖ'nün aklanmaya çalışılmasını asla kabul edemeyeceğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi CHP'nin bir terör örgütünü korumaya çalışmasını da asla kabul edemem." dedi.

Başaran, partisine çağrıda bulunarak, "Özellikle partim CHP'yi ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını tüm mahalle basın baskısına rağmen FETÖ terör örgütüne karşı duran onurlu bir duruşa davet ediyorum." sözlerini kullandı.

Başaran'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

Demokrasilerde muhalefet en az iktidar olmak kadar önemlidir. Muhalefet halkın menfaati adına iktidarı denetler, iktidarın yanlışlarını ortaya çıkarır, oy versin vermesin halkın çıkarlarını savunur.

Muhalefet tüm bunları ülke ve demokrasi adına yapar, muhalefetin ülke ve demokrasi aleyhine adım atmaya başlamışsa asıl kaygı orda başlar.

"CHP ADINA KORKUYLA VE KARIŞIK BİR KAYGIYLA İZLİYORUM"

Birkaç gündür Antalya Altın Portakal Film Festivali etrafında yaşananları hem ülkem hem iki gözümün çiceği Antalyam ve CHP adına korkuyla karışık bir kaygıyla izliyorum.

Sanat elbette bazen gerçeği aramak bazen muhalif olmak demektir ancak sanat demokrasimide kastetmiş devletimize halkımıza saldırmış bir terör örgütünü savunmak mağdur göstermek hatta o örgütün propagandasını yapmak asla değildir.

"CHP FETÖ'YE KUYRUK OLMAMALI"

Bir belgesel adı altında FETÖ'yü aklamaya çalışması asla kabul edemediğim gibi üyesi ve neferi olmaktan hep şeref duyduğum Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi CHP'nin bir terör örgütünü korumaya çalışmasını da asla kabul edemem.

Birkaç gündür mevzu bahis sözde belgeselden dolayı muhalif olmak adına CHP'nin basının ve sanat camiasının FETÖ'ye adeta canlı kalkan olmasını anlamadığım gibi endişe ve korkuyla izliyorum. Atatürk'ün mirasını üzerinde taşıyan kendisini ilerici ve aydın olarak gören siyasetçilerin entelektüellerin sanatçıların demokrasi ve Atatürk düşmanı gerici FETÖ'yü desteklemesi kabul edilemez bir durumdur.

"BAKANLIĞIN TAVRINI DESTEKLİYORUM"

Yine Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın FETÖ'yü savunmak adına ortaya konan bu kepazeliğe karşı almış olduğu tavrı destekliyorum. Vatanını Atatürk'ü ve CHP'yi seven tüm isimleri de mahalle baskısından kurtulmaya ve gerçek düşüncülerini korkmadan dillendirmeye çağırıyorum çünkü biliyorum ki hiçbir CHP'li FETÖ'ye kuyruk olmaz çünkü biliyorum ki hiçbir aydın sanatçı karanlık odalarda gençlerin geleceğini çalmak için çalışan FETÖ'ye prim vermez.

"MUHALEFET OLMAK TERÖR ÖRGÜTÜ DESTEKLEMEK DEĞİLDİR"

Muhalefet olmak halk için ülke için daha iyiyi daha güzeli aramaktır bir terör örgütünü desteklemek asla değildir.

Özellikle partim CHP'yi ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını tüm mahalle basın baskısına rağmen FETÖ terör örgütüne karşı duran onurlu bir duruşa davet ediyorum.