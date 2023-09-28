CHP'deki kurultayı kim kazanır? Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat’tan Kılıçdaroğlu öngörüsü! "CHP karpuz gibi bölünür…"

Bölünmenin ardından yeni bir parti doğar mı? Zor... Sanmıyoruz... Doğsa da yaşaması güç.

"SADE VATANDAŞLAR OY KULLANSA..."

Kurultayda delegeler değil de... Seçimde CHP'ye oy vermiş olan sade vatandaşlar oy kullansalar... Yenilikçi kesim/ Özgür Özel büyük fark atar.