CHP'deki kurultayı kim kazanır? Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat’tan Kılıçdaroğlu öngörüsü! "CHP karpuz gibi bölünür…"
CHP’de son seçim ardından hem parti hem de irili ufaklı ittifak ortaklarının yer aldığı koalisyon resmen parçalandı. CHP’deki çöküşün de başlangıcı olan bu tarihi süreçte flaş gelişmeler yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu’na isyan eden “değişimci” grup partiyi karıştıran karara imza attı. Son denklemde birden fazla adayın genel başkan adayının çıktığı CHP’de gözler 31 Mart 2023 seçimleri öncesi gerçekleşecek 4-5 Kasım’daki 38. Olağan Kurultaya çevrildi. Savaşın sesleri artık her yerden duyulurken CHP’yi karanlık bir çağ bekliyor. Bu bağlamda Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, CHP'de kurultayı ve hemen sonrasında yaşanacakları analiz eden çarpıcı bir yazıya imza attı. Donat, “Kurultayda sürpriz olmaz... "Lider" kazanır... Kemal Kılıçdaroğlu... Bu kesin.” ifadelerine yer verirken “CHP karpuz gibi bölünür” dedi.
İşte Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat'ın 28 EYLÜL 2023 Perşembe günkü köşe yazısı:
CHP'DEKİ KURULTAYI KİM KAZANIR?
"Yurdu dolaşıyoruz... Siyaset... Seçim... Ekonomi... CHP kurultayı... Gezdiğimiz yerlerde gördüğümüz manzara şu:
Kurultayda sürpriz olmaz... "Lider" kazanır... Kemal Kılıçdaroğlu... Bu kesin.
"CHP KARPUZ GİBİ BÖLÜNÜR"
Fakat... Parti, karpuz gibi bölünür... Bu da kesin.
Bölünmenin ardından yeni bir parti doğar mı? Zor... Sanmıyoruz... Doğsa da yaşaması güç.
"SADE VATANDAŞLAR OY KULLANSA..."
Kurultayda delegeler değil de... Seçimde CHP'ye oy vermiş olan sade vatandaşlar oy kullansalar... Yenilikçi kesim/ Özgür Özel büyük fark atar.
DÖRT FOTOĞRAF
Balıkesir'in 20 ilçesi var... Kongre sonuçları... 13 ilçede Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler galip.
7 ilçede ise... Yenilikçiler.
İşte... Bölünmüşlüğün fotoğrafı.
14 Mayıs... Seçim... Balıkesir sandığı... CHP listesi... Üç milletvekili.
Biri DEVA kontenjanı... Seçimden sonra yuvasına döndü.
Kaldı iki milletvekili.
Biri, Kılıçdaroğlu yanlısı... Diğeri, Özel.
Bu da bölünmenin diğer fotoğrafı.
24 Eylül Pazar... İl kongresi yapıldı... Kavga yok ama tartışma çok.
Tartışma konularından biri:
"Özgür Özel'in kongreye gönderdiği mesaj okunsun mu, okunmasın mı?"
Nihayet okundu okunmasına ama... Uzun tartışmalardan sonra.
Al sana üçüncü fotoğrafı.
Ve... Balıkesir kongresinin sonucu:
Erden Köybaşı... Genel merkeze yakın... 322 oy.
Ömür Mustafa Boyuer... 267 oy.
İşte dördüncü fotoğraf."
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