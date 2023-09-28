MSB’den terör örgütlerine üst üste darbe! 1 haftada 80 terörist öldürüldü

TERÖRLE MÜCADELE HAREKÂTI / FETÖ İLE MÜCADELE

Son bir asrın en kapsamlı ve en etkili faaliyetlerinin icra edildiği bu dönemde kahraman ordumuz, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir.

Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil;

1 Ocak'tan itibaren Terörle Mücadele Harekâtı bölgesinde 80'i son bir haftada olmak üzere 1.351 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı ise 38.694'e ulaşmıştır.

Ayrıca, Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından, 1-23 Eylül tarihleri arasında icra edilen terör yuvalarına yönelik planlı hava harekatları ile Kandil, Asos, Gara, Metina, Zap ve Hakurk'daki 82 hedef etki altına alınmıştır.

Harekâtlar ile teröristlere ait sığınak, mağara ve depo olarak kullanılan yerler imha edilmiş, elde edilen ilk bilgiler kapsamında 58 teröristin etkisiz hâle getirildiği tespit edilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir.

Terörle Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu operasyonların yanı sıra Bakanlığımız; FETÖ ile mücadelesini de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürmektedir.