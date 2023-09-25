CHP'de İstanbul kavgası! Ekrem İmamoğlu'ndan Bay Kemal'in adayı Cemal Canpolat’a: Sen bu il başkanlığı işine girme...
14 ve 28 Mayıs’ta yaşanan hezimet dolu seçimlerinin ardından CHP kendine gelebilmiş değil. Kurultay'a giden süreçte CHP'nin en çok üye ve delegesinin bulunduğu İstanbul için adaylar belli oldu. CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel ile iş birliği içinde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ortak adayı Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanlığı için adaylığını açıklamasının ardından, Kemal Kılıçdaroğlu'nun destek verdiği Cemal Canpolat da adaylığını resmen duyurdu. Gündeme bomba gibi düşen gelişmelerinin ardından CHP yandaşı Şaban Sevinç’ten bomba bir iddia geldi. Sevinç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cemal Canpolat'la yarışa girmemesini söylediğini belirterek "Değişim olduğunda senin gibi biri genel merkezde daha üst makamlarda görev alır" dediğini açıkladı.
14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde 8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu fark yedi.
Hezimetin hemen ardından "Değişim" çıkışı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.
Zoom darbecilerini bile toplayarak Kılıçdaroğlu'na bayrak açan Ekrem İmamoğlu daha sonra rotayı yeniden İstanbul'a kırdı.
ÖZEL VE İMAMOĞLU BİRLİKTE HAREKET EDİYOR
İmamoğlu, "Ekrem İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var" diyen CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in adaylığına destek verdiğini açıkladı.
SON SÜRAT KURULTAYA
Yaşanan gelişmelerin ışığında CHP son sürat Kurultay'a gidiyor.
Kasım ayında yapılması planlanan kurultay öncesi il kongreleri devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği isimler ile "Değişim" ekibinin desteklediği gruplar arasında kavga çıkıyor...
İSTANBUL'DA ADAYLAR BELLİ OLDU
Olaylı İzmir kongresinin ardında geçtiğimiz hafta sonu Ankara kongresi de yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği Şenol Aslanoğlu İzmil İl Başkanı olurken yine Kılıçdaroğlu destekçisi Ümit Erkol Ankara İl Başkanı oldu.
GÖZLER İSTANBUL'A ÇEVRİLDİ
Ankara ve İzmir'in ardından gözler İstanbul'a çevrildi.
ADAYLAR BELLİ OLDU
CHP'nin yasaklı İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile kavgalı olduğu bilinen Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u kendi adayının kazanması için elinde geleni yapacağını bilirken adaylar belli oldu.
DEĞİŞİMCİLERİN ADAYI: ÖZGÜR ÇELİK
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun destek verdiği Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'in ardından CHP'nin eski il başkanlarından ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun destek verdiği Cemal Canpolat da adaylığını açıkladı.
Ancak bir noktaya dikkat çekmete fayda var... Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği konuşulan Cemal Canpolat'ın da Canan Kaftancıoğlu ile kavgalı olduğu biliniyor.
Özgür Çelik adaylığını, "Birlikte yol yürümekten onur duyduğum büyük aileme güç katmak için CHP İstanbul İl Başkanılığı'na adayım. Umudu örgütleyeceğimiz, yerel seçimler başta olmak üzere birçok başarıya birlikte imza atacağımız yarınlarda buluşalım." diyerek duyurdu.
DİĞER ADAY CEMAL CANPOLAT
Çelik'in ardından bugün açıklama yapan Cemal Canpolat, "Kuruluşunun 100. Yılında, 100 yıllık çınarın İstanbul İl Başkanlığına adayım. Geçmişte başardık!" diyerek Çarşamba günü kapsamlı bir açıklama yapacağını duyurdu.
OLAY İDDİA: EKREM İMAMOĞLU CANPOLAT'LA GÖRÜŞTÜ: BU İŞE GİRME
Adayların belirlenmesinin ardından bomba bir iddia gündeme geldi.
CHP yandaşı Şaban Sevinç İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cemal Can Polat ile bir görüşme yaptığını ve yarışa girmememsi için "teklinde bulunduğunu" iddia etti.
Sevinç konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sürecin başında kendisi de değişimci olan Canpolat'a Ekrem İmamoğlu'nun, "Abi sen bu il başkanlığı işine girme, değişim olduğunda senin gibi biri genel merkezde daha üst makamlarda görev alır" diye telkinde bulundu." ifadelerini kullandı.
İmamoğlu'nun bu hamlesi "Siyasi rüşvet" olarak yorumlandı...
Sevinç'in CHP İstanbul'da yaşananlara ilişkin iddiası şu şekilde:
"YOĞUN TARTIŞMALAR YAŞANDI"
"Canpolat / İmamoğlu görüşmesi CHP İstanbul hakkında her şey…
Dün akşamdan beri CHP İstanbul cephesinde çok yoğun tartışmalar yaşandı. Kemal bey 27 ilçe başkanının desteğini alan Özgür Çelik'e karşı aday çıkarmama kararı aldı ve bunu İstanbul'daki kurmaylarına bildirdi.
Zaten kurmayları da Cemal Canpolat, Selçuk Sarıyar ve Gürsel Tekin arasında anlaşamıyordu. Çünkü her biri Kemal beyden, kendi istediği kişiyi onaylamasını istiyordu. Nitekim Kemal bey geçen hafta "aranızda uzlaşın" demiş ancak Battal İlgezdi, Erdoğan Toprak ve Zeynel Emre yaptıkları görüşmede uzlaşamamışlardı.
GENEL MERKEZ KARIŞTI
Dün gece boyunca çok hareketli saatler yaşandı. CHP İstanbul kulisleri ve genel merkez karıştı. Battal İlgezdi dün gece Canpolat ve Maltepe, Ataşehir İlçe Başkanlarıyla toplanarak, Canpolat'ı Kemal beyin kararı doğrultusunda vazgeçmesi için iknaya çalıştı. Bu arada Ekrem İmamoğlu / Özgür Çelik kanadına, aday çıkarmama karşılığı İstanbul'dan seçilecek kurultay delegelerinin yarı yarıya paylaşılması önerildi. Hatta Kemal bey dün gece Özgür Çelik'e bugün için Ankara'da Genel Merkezde randevu verdi.
"BİZ ADAY ÇIKARMAZSAK..."
Bu sabah görüştüğüm bir Genel Merkez yetkilisi "Biz aday çıkarmazsak Ekrem bey delegenin yarısını vermez ki, neden versin. Nasıl güveneceğiz" diyerek Kılıçdaroğlu'nu Cemal Canpolat'ı aday göstermeye mutlaka ikna edeceklerini belirtti. Ardından adı adaylar arasında geçen (Oğuz Kaan Salıcı ve Canan Kaftancıoğlu'na yakınlığıyla bilinen) Selçuk Sarıyar'ın Canpolat lehine çekileceği Kılıçdaroğlu'na iletildi.
KILIÇDAROĞLU ONAY VERDİ: ADAYLIĞINI AÇIKLA
Ve bu yaşananların ardından Kılıçdaroğlu kendisini arayan Cemal Canpolat'a "Peki tamam, adaylığın açıkla" diye onay verdi.
EKREM İMAMOĞLU'NDAN CEMAL CANPOLAT'A: YARIŞA GİRME İLERDE MAKAM VERELİM
Öte yandan sürecin başında kendisi de değişimci olan Canpolat'a Ekrem İmamoğlu'nun, "Abi sen bu il başkanlığı işine girme, değişim olduğunda senin gibi biri genel merkezde daha üst makamlarda görev alır" diye telkinde bulundu."
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