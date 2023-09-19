Şantajcı psikiyatrist Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu bakın kim çıktı! Ailelere kabus yaşatıyordu

BANA 'BEŞİR' KOD İSMİNİ VERDİLER

Remzi Y. isimli şüpheli verdiği ifadede, "Süleyman Salih Zoroğlu, bana özel bir birim var kendi bulundukları bir ortamda dini vecibeleri yerine getiremiyorlar. Bunlara bu konuda yardımcı olarak yapı içerisinde çalışıp çalışmak isteyip istemediğimi sordu. Ben de kabul ettim. Mehmet S. isimli sorumlu Salih Zoroğlu'na bağlı olarak faaliyet gösteriyordu. Bana 'Beşir' kod ismini verdiler. Salih, İstanbul iline gidene kadar Gaziantep'deyken bu grubun sorumlusuydu" dedi.