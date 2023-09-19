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Şantajcı psikiyatrist Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu bakın kim çıktı! Ailelere kabus yaşatıyordu

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 19.09.2023 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023
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Şantajcı psikiyatrist Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu bakın kim çıktı! Ailelere kabus yaşatıyordu

Türkiye'yi dehşete düşüren Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu'nun dosyasından kan donduran detaylar çıkmaya devam ediyor. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan ihraç edildikten sonra açtığı özel çocuk psikiyatri kliniğinde aile içi taciz teşhisi koyduğu 40 çocuğun ailesine tehdit ve şantaj yaptığı belirlenen çocuk psikiyatristinin FETÖ'nün TSK'daki askerlerinden sorumlu "Müdür Yardımcısı" pozisyonunda olduğu ortaya çıktı. Zoroğlu'nun ankesörlü telefonla mahrem imamlarıyla irtibat kuran şüphelilerin teşhis ettiği Zoroğlu'nun, FETÖ'cü askerlerle hangi mahrem imamın eşleştirileceğini, örgüt üyesi askerlerin kimlerle evleneceğine dair izdivaç sorumluluğu da üstlendiği belirlendi.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan ihraç edildikten sonra açtığı özel çocuk psikiyatri kliniğinde aile içi taciz teşhisi koyduğu yüzlerce çocuğun ailesine tehdit ve şantaj yaptığı belirlenen FETÖ'cü çocuk psikiyatristi Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu'nun, örgütün TSK'daki askerlerinden sorumlu "Müdür Yardımcısı" pozisyonunda olduğu ortaya çıktı.

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre Zoroğlu, ankesörlü telefonla mahrem imamlarıyla irtibat kurduğu belirlenen Üsteğmen Yılmaz K.'nın da mahrem imamlığını yapıyordu.

Yılmaz K. verdiği ifadede Zoroğlu'nun örgüt mensubu askerlere örgütsel anlamda abilik yapan, diğer örgüt mensuplarının üstünde sorumlu olarak görev yaptığını, örgüt içindeki mahrem askeri yapıda 'Müdür Yardımcısı' pozisyonunda olduğunu dile getirdi.

İZDİVAÇLARINI DA KONTROL EDİYORDU

Zoroğlu'nun örgüt mensubu ile örgüt mensubu sorumlusunun manevi anlamda yetişmesini, öğrencilerin izdivacını, tayini çıkanların devir teslimini takip etme görevi olduğunu dile getiren Üsteğmen Yılmaz K., "Örgüt hiyerarşisi içerisinde yönetici konumunda astlarını talimat verme, astlarının örgüt mensupları ile ne şekilde nerede irtibat kuracağını belirleme, bu kişilere kod isim takma gibi örgüt içinde üst düzey yönetici pozisyonunda olan kişilerin yetkilerine sahipti" diye konuştu.

BANA 'BEŞİR' KOD İSMİNİ VERDİLER

Remzi Y. isimli şüpheli verdiği ifadede, "Süleyman Salih Zoroğlu, bana özel bir birim var kendi bulundukları bir ortamda dini vecibeleri yerine getiremiyorlar. Bunlara bu konuda yardımcı olarak yapı içerisinde çalışıp çalışmak isteyip istemediğimi sordu. Ben de kabul ettim. Mehmet S. isimli sorumlu Salih Zoroğlu'na bağlı olarak faaliyet gösteriyordu. Bana 'Beşir' kod ismini verdiler. Salih, İstanbul iline gidene kadar Gaziantep'deyken bu grubun sorumlusuydu" dedi.

NASIL DAVRANACAKLARINI GÖSTERİYORDU

Örgüt evlerinde kalan şüpheliler ifadelerinde, Zoroğlu'nun İstanbul'daki örgüt toplantılarına katıldığı, bu toplantılarda öğrencilere nasıl davranılacağı konusunda seminer gibi sohbet tarzında eğitim verdiğini anlattı.

Örgüt toplantılarına katılan bir başka isim olan Akif Ş. de Zoroğlu hakkında, "Toplantılardan tanıdığım bildiğim şahıslar arasında o dönem Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölüm Başkanı Çocuk Psikiyatri Uzmanı Salih Zoroğlu da vardı." ifadelerini kullandı.

Bir başka ifade veren, Mehmet Serdar S. ise, "Ben İlyas A.'nın evine gittiğimde bu evde tanıdık olan Salih Zoroğlu, Hamdi T. ve Mehmet S. isimli şahısları görüyordum. Bu şahıslar evde olduğunda beni ayrı bir odaya alır, benim bu şahıslarla karşılaşmama müsaade etmezdi" diyerek Zoroğlu'nu teşhis etti.

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