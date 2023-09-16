FETÖ’cü doktordan ailelere akılalmaz tuzak! İlaçla hipnoz edip şantaj yaptı! Çocukları kandırmada yeni yöntem deşifre oldu...

İstanbul'da FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle KHK kapsamında Adli Tıp Kurumundaki görevinden ihraç edilen çocuk ve ergen psikiyatristi ile yanında çalışan bir kişi, yaşı küçük çocuklara gerçeğe aykırı şekilde cinsel istismar raporu çıkardığı iddiasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adli Tıp Kurumunda çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarına bakan ve 2016 yılında çıkarılan FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle KHK kapsamında ihraç edilen Prof. Dr. S.S.Z, 2021 yılında Bakırköy'de kendisine ait muayenehane kurarak çocuk ve ergen psikiyatristi olarak çalışmaya başladı.

HAYVANLARDA KULLANILAN İLACI VERDİLER

Skandal bu kliğine vatandaşların çocuklarını getirmesiyle başladı. İddiaya göre Süleyman Salih Z. kendisine danışman olarak gelen ailelerin çocuklarına önce Çoklu Kimlik Bozukluğu adı verilen bir hastalık teşhisi koydu.

Ardından aslında insanlar üzerinde kullanılması sakıncalı olan sadece genelde hayvanlarda kullanılması uygun olan Ketamin adında bir ilaç vererek tedaviye başladı. İddiaya göre bu ilaç genelde veterinerlerin hayvanlar için kullandığı ilaçtı. Çocuklarda hafıza kaybı yapıyor ve bazı durumlarda transa dahi sokuyordu. Bu ilacında etkisiyle çocuklar doktor tarafından daha kolay etki altına giriyor ve hipnoz oluyorlardı.