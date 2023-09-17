FETÖ’den ihraç edilmişti! Çocukları ilaçla hipnotize etti ailelerini cinsel tacizle suçladı! Bakırköy’de korku kliniği

İLAÇLA HİPNOZ VE İKNA

Cinsel istismara uğradıkları iddia edilen çocuklar ve aileleriyle yapılan görüşmelerde, klinikte çocuklara ilaç verildiği ortaya çıktı. Bazı çocuklar savcılık ifadelerinde cinsel istismara uğramadıklarını söyledi. Ayrıca Zoroğlu'nun raporun işleme konulmaması için kendilerinden para istediğini iddia eden aileler de oldu. Savcılık bu gelişmeler üzerine soruşturmayı daha da genişletti. Çocuklara, anestezi için kullanılan ve hafıza kaybına neden olan 'ketamin' isimli bir ilaç verildiği belirlendi. Çocuklar bu ilacı aldıktan sonra kendilerine söylenen şeylere inanıyor ve ailelerinden şikâyetçi oluyordu. Ketamin verilen çocuklar klinikte ya da Prof. Dr. Zoroğlu'nun evinde tutuluyor, bu sürede ilaç verilmeye devam ediyordu.