FETÖ'den ihraç edilmişti! Çocukları ilaçla hipnotize etti ailelerini cinsel tacizle suçladı! Bakırköy'de korku kliniği
Aile içi cinsel istismara uğradıkları iddiasıyla ailelerinden şikayetçi olan 40 çocuğun 2 yıl önce açılan bir kliniğe gitmesi ve tüm dosyalarda psikiyatr Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu’nun imzası olması savcılığı şüphelendirdi. Konuyla ilgili araştırmalarını derinleştiren savcılık şok gerçeklere ulaştı. Tespitlere göre Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu çocuklarda hafıza kaybına neden olan ilaç vererek onlara cinsel tacize uğradıkları yönünde telkinde bulundu. Sonrasında çocukların şikayetçi olduğu ailelerinden para istendi, vermeyenler ise savcılığa bildirildi. Ayrıca Zoroğlu'nun 13 çocuğa "üstün zekalı" teşhisi koyarak yurt dışında okullara gönderdiği, bu okulların FETÖ okulu olduğu yönünde şüpheler bulunduğu öğrenildi.
İstanbul'da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na son aylarda başvuran 5 çocuk aile içi cinsel istismara uğradıklarını ihbar etti. Başsavcılık, çocukların tümüne aynı klinikten rapor verildiğini tespit etti. Bunun üzerine İstanbul çapındaki tüm aile içi cinsel istismar dosyaları araştırıldı.
Bakırköy'deki klinik iki yıl önce açılmasına rağmen toplamda 40 çocuğa aile içi cinsel istismarla ilgili rapor hazırlamış ve savcılıklara göndermişti. Raporların tümünde 2010-2016 yılları arasında Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu üyesi olan ve çocuk cinsel tacizlerine bakan tek isim olan psikiyatr Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu'nun imzası vardı. Zoroğlu 2016 yılında FETÖ üyeliği gerekçesiyle ihraç edilmiş ve 15 ay kadar cezaevinde kalmıştı. 2017 yılında annesinin hastalığı sebebiyle izinli olarak cezaevinden tahliye edilen Zoroğlu, Bakırköy'de klinik açmıştı.
İLAÇLA HİPNOZ VE İKNA
Cinsel istismara uğradıkları iddia edilen çocuklar ve aileleriyle yapılan görüşmelerde, klinikte çocuklara ilaç verildiği ortaya çıktı. Bazı çocuklar savcılık ifadelerinde cinsel istismara uğramadıklarını söyledi. Ayrıca Zoroğlu'nun raporun işleme konulmaması için kendilerinden para istediğini iddia eden aileler de oldu. Savcılık bu gelişmeler üzerine soruşturmayı daha da genişletti. Çocuklara, anestezi için kullanılan ve hafıza kaybına neden olan 'ketamin' isimli bir ilaç verildiği belirlendi. Çocuklar bu ilacı aldıktan sonra kendilerine söylenen şeylere inanıyor ve ailelerinden şikâyetçi oluyordu. Ketamin verilen çocuklar klinikte ya da Prof. Dr. Zoroğlu'nun evinde tutuluyor, bu sürede ilaç verilmeye devam ediyordu.
'TEDAVİNİN PARÇASI' DEDİ
Hürriyet'in haberine göre başsavcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu, yardımcısı Dr. Ahmet Aktaş, diş hekimi olan eşi Özgül Z., Asistan Dr. Zeynep A., kamuda görev yapan ve ilaçları temin eden Dr. Hüsna A. ve klinik sekreteri İnci A.'yı gözaltına aldı. Zoroğlu'nun evinde yapılan aramada ketamin ilaçları da bulundu. Zoroğlu polisteki ifadesinde çocuklara ilaç verdiğini kabul etti ve bunun tedavinin parçası olduğunu söyledi. İlaçları Dr. Hüsna A.'nın getirdiğini itiraf eden Zoroğlu, çocukların ailelerinden şantajla para istediği iddialarını kabul etmedi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkartılan Süleyman Salih Zoroğlu ve yardımcısı Ahmet Aktaş tutuklandı. Diğer 4 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
YURTDIŞINA ÖĞRENCİ DE GÖNDERMİŞ
- Süleyman Salih Zoroğlu'nun kliniğine gelen 13 çocuğu da üstün zekâ teşhisi koyup "Yurtdışında ağabey ve ablam var. Sizi onların yanında okullara gönderebilirim" diyerek yurtdışına gönderdiği ortaya çıktı. Çocukların FETÖ okullarına gönderildiğinden şüphelenen polis ekipleri sorgu sırasında bu çocukların nerede olduklarını da sordu. Çocukları yurtdışındaki okullara gönderdiğini doğrulayan Zoroğlu, "Yurtdışındaki ücretsiz okulları biliyorum" diyerek kendisini savundu.
MÜHRÜ GÖREN ŞOK OLDU
- Polis ekipleri Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu'nun Bakırköy'deki kliniğini mühürledi. Yaşananlardan habersiz aileler çocuklarını kliniğe getirdiklerinde mühürlü kapıyı gördüklerinde şok oldu. Kliniğin mal sahibi M.D., "Burayı 3 yıl önce iki kişi kiraladılar. İnternette hakkında olumlu yorumlar vardı. Diğer kişinin daha sonra Almanya'ya gittiğini duydum" dedi. Kliniğin yanında işyeri bulunan E.A. ise, "Burası yaklaşık 2 senedir açıktı. Her gün kargo geliyordu. Zaman zaman kargoları bize bırakıyorlardı. FETÖ ilişkisini öğrenince korktuk bir daha buraya kargo bırakmamasını istedik" diye konuştu.
KETAMİN NEDİR?
Ketamİn, anesteziyi başlatmak ve sürdürmek için kullanılan bir ilaç. Ağrıyı kesen ve hafıza kaybına neden olan ketamin, alan kişiyi trans benzeri bir duruma sokuyor. Kronik ağrılar, yoğun bakım ve depresyon için de kullanılıyor. Vücuda enjekte edildikten 5 ila 10 dakika sonra etkisini gösteren ketamin, bu etkiyi yaklaşık 25 dakika boyunca devam ettiriyor.
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