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Haberler Galeri FETÖ'cü psikiyatrist Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu ile ilgili yeni detaylar kan dondurdu! Hipnozla korkunç telkin: Babanı ortadan kaldırman gerekiyor

FETÖ'cü psikiyatrist Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu ile ilgili yeni detaylar kan dondurdu! Hipnozla korkunç telkin: Babanı ortadan kaldırman gerekiyor

Türkiye'yi dehşete düşüren Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu'nun dosyasından kan donduran detaylar ortaya çıktı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan ihraç edildikten sonra açtığı özel çocuk psikiyatri kliniğinde aile içi taciz teşhisi koyduğu 40 çocuğun ailesine tehdit ve şantaj yaptığı belirlenen FETÖ'cü çocuk psikiyatristinin 17 yaşındaki bir genç kızı da babasını öldürmeye ikna ettiği belirtildi.

Sabah
Giriş Tarihi: 18.09.2023 07:27 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023 07:27
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FETÖ’cü psikiyatrist Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu ile ilgili yeni detaylar kan dondurdu! Hipnozla korkunç telkin: Babanı ortadan kaldırman gerekiyor

FETÖ'cü Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu, kendisine danışman olarak gelen ailelerin çocuklarına önce 'Çoklu Kimlik Bozukluğu' adı verilen bir hastalık teşhisi koydu.

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FETÖ’cü psikiyatrist Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu ile ilgili yeni detaylar kan dondurdu! Hipnozla korkunç telkin: Babanı ortadan kaldırman gerekiyor

Ardından aslında insanlar üzerinde kullanılması sakıncalı olan ve yalnızca hayvanlarda kullanılması uygun olan 'Ketamin' adında bir ilaç vererek tedaviye başladı.

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FETÖ’cü psikiyatrist Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu ile ilgili yeni detaylar kan dondurdu! Hipnozla korkunç telkin: Babanı ortadan kaldırman gerekiyor

Çocuklarda hafıza kaybı ve kimi durumlarda transa yol açan ilacın etkisiyle çocuklar hipnoz oluyor ve belli bir dozdan sonra tüm çocuklar, doktorun etkisi altına giriyor ve aile içinde cinsel istismara uğradıklarını kabul ediyorlardı.

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FETÖ’cü psikiyatrist Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu ile ilgili yeni detaylar kan dondurdu! Hipnozla korkunç telkin: Babanı ortadan kaldırman gerekiyor

Savcılık şikâyetler üzerine soruşturma başlattı. Yapılan soruşturma kapsamında harekete geçen Gasp Büro Ekipleri Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu ve eşi ile birlikte 4 çalışanını gözaltına aldı.

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FETÖ’cü psikiyatrist Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu ile ilgili yeni detaylar kan dondurdu! Hipnozla korkunç telkin: Babanı ortadan kaldırman gerekiyor

Zoroğlu ve yardımcı doktor Ahmet A. tutuklandı, kliniği polis ekiplerince mühürlendi.