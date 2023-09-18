HaberlerGaleriFETÖ'cü psikiyatrist Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu ile ilgili yeni detaylar kan dondurdu! Hipnozla korkunç telkin: Babanı ortadan kaldırman gerekiyor
FETÖ'cü psikiyatrist Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu ile ilgili yeni detaylar kan dondurdu! Hipnozla korkunç telkin: Babanı ortadan kaldırman gerekiyor
Türkiye'yi dehşete düşüren Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu'nun dosyasından kan donduran detaylar ortaya çıktı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan ihraç edildikten sonra açtığı özel çocuk psikiyatri kliniğinde aile içi taciz teşhisi koyduğu 40 çocuğun ailesine tehdit ve şantaj yaptığı belirlenen FETÖ'cü çocuk psikiyatristinin 17 yaşındaki bir genç kızı da babasını öldürmeye ikna ettiği belirtildi.