Kaan Kazgan kimdir? Savaş Cebeci’ye meydan okuyan Kaan Kazgan boyu ve kilosu kaç?

"70 KİLO KİMSE BENİ DÖVEMEZ" DEDİKTEN SONRA...

Sosyal medyada fitness yayınları yapan ve çok sayıda takipçisi olan Savaş Cebeci, bir videosunda, "İsterse dünya şampiyonu olsun 70 kilo kimse beni dövemez" iddiasında bulundu.

Profesyonel dövüşcü Kaan Kazgan ise sosyal medya hesabından kavgaya gittiği görüntüleri 'Geliyorum' ifadeleri ile paylaştı.