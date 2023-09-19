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Kaan Kazgan kimdir? Savaş Cebeci'ye meydan okuyan Kaan Kazgan boyu ve kilosu kaç?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.09.2023 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023
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Kaan Kazgan kimdir? Savaş Cebeci’ye meydan okuyan Kaan Kazgan boyu ve kilosu kaç?

Savaş Cebeci, iddialı sözlerinin ardından Kaan Kazgan adlı rakip dövüşçü ile karşı karşıya geldi. Her iki sporcu arasındaki karşılaşma, bir boks ringinde gerçekleşti. Ancak maçın sonucu, birçok kişinin beklediği gibi olmadı. Yaşanan dövüş anları ise sosyal medyada gündem oldu. İşte, Kaan Kazgan hakkında merak edilenler...

Kaan Kazgan Savaş Cebeci kavgası sosyal medyada gündem yarattı. Bir süredir birbirlerine meydan okuyan Kazgan ile Cebeci, Tuzla'da buluşarak kavga etti. Kaan Kazgan'ın Savaş Cebeci'yi kanlar içinde bırakması olayın detayları merak konusu oldu. İşte Kaan Kazgan hakkında detaylar...

KAAN KAZGAN KİMDİR?

3 Kasım 1994 tarihinde Sakarya'da dünyaya gelen 29 yaşındaki Kaan Kazgan spora 9 yaşında kick boks yaparak başlamıştır.

Bir süre spora ara vermesinin ardından 11 yaşında tekrar spor hayatına devam etmiştir.

2011 yılından bu yana aktif olarak spor yapan profesyonel MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan, Türkiye'nin en önemli MMA dövüşçülerinden Murat Kazgan'ın kardeşidir.

Kaan Kazgan, 2019 yılında Türkiye ve Yunanistan'ın yarıştığı Survivor programına katılarak adından söz ettirmiştir.

2 kez Muay Thai Türkiye Şampiyonluğu ve 1 kez MMA Türkiye Şampiyonluğu gibi unvanları bulunan Kaan Kazgan profesyonel olarak MMA dövüşlerine çıkmaktadır.

"70 KİLO KİMSE BENİ DÖVEMEZ" DEDİKTEN SONRA...

Sosyal medyada fitness yayınları yapan ve çok sayıda takipçisi olan Savaş Cebeci, bir videosunda, "İsterse dünya şampiyonu olsun 70 kilo kimse beni dövemez" iddiasında bulundu.

Profesyonel dövüşcü Kaan Kazgan ise sosyal medya hesabından kavgaya gittiği görüntüleri 'Geliyorum' ifadeleri ile paylaştı.

KARŞI KARŞIYA GELDİLER!

Bu çıkış üzerine MMA dövüşçü Kaan Kazgan, Savaş Cebeci'ye meydan okudu.

İstediğin yerde kavga edebiliriz diyen Kaan Kazgan ile Savaş Cebeci karşı karşıya geldi.

OLAY ANI KAMERADA!

Kazgan, Cebeci'yi döverek kanlar içinde bıraktı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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