18 Eylül 2023, Pazartesi
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FETÖ'cü doktordan akılalmaz oyun! Çocuklara ilaç verip hipnotize etti
İstanbul'da 40'a yakın çocuğun ilaç verilerek hipnoz edildiği ortaya çıktı. Akıllara durgunluk veren olayın arkasında FETÖ'cü doktor çıktı. Hayvanlarda kullanılan ilaçları çocuklara vererek ailelere 'cinsel istismar' tuzağı kuran doktor ve eşiyle birlikte 4 şüpheli gözaltına alındı.