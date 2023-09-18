18 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları FETÖ'cü doktordan akılalmaz oyun! Çocuklara ilaç verip hipnotize etti

FETÖ'cü doktordan akılalmaz oyun! Çocuklara ilaç verip hipnotize etti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.09.2023 09:52
İstanbul'da 40'a yakın çocuğun ilaç verilerek hipnoz edildiği ortaya çıktı. Akıllara durgunluk veren olayın arkasında FETÖ'cü doktor çıktı. Hayvanlarda kullanılan ilaçları çocuklara vererek ailelere 'cinsel istismar' tuzağı kuran doktor ve eşiyle birlikte 4 şüpheli gözaltına alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
FETÖ’cü doktordan akılalmaz oyun!
FETÖ'cü doktordan akılalmaz oyun!
Yoğun diplomasi trafiği! BM programı...
Yoğun diplomasi trafiği! BM programı...
Emekli maaşları ve gençlere vergisiz telefon...
Emekli maaşları ve gençlere vergisiz telefon...
4 terörist etkisiz hale getirildi
4 terörist etkisiz hale getirildi
New York’ta Türkiye Yüzyılı tanıtımı!
New York'ta "Türkiye Yüzyılı" tanıtımı!
Başkan Erdoğan’dan ABD’de kritik açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan ABD'de kritik açıklamalar!
Başkan Erdoğan Ahıska Türklerine hitap etti!
Başkan Erdoğan Ahıska Türklerine hitap etti!
Elon Musk Türkevi’nden ayrıldı!
Elon Musk Türkevi’nden ayrıldı!
Başkan Erdoğan Elon Musk’ı kabul ediyor!
Başkan Erdoğan Elon Musk'ı kabul ediyor!
Başkan Erdoğan Gürcistan Başbakanı’nı kabul etti
Başkan Erdoğan Gürcistan Başbakanı'nı kabul etti
Başkan Erdoğan Elon Musk ile görüşüyor
Başkan Erdoğan Elon Musk ile görüşüyor
ABD: Türkiye tahıl girişimi için yoğun çalışıyor
ABD: Türkiye tahıl girişimi için yoğun çalışıyor
Daha Fazla Video Göster