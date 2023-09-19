İzmir’den acı haber! Baraja düşen helikopterdeki 3. personelin de cansız bedenine ulaşıldı



VALİLİK: TÜRK MÜRETTABATIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İzmir Valiliği'nden bugün yapılan açıklamada Tutuk'un da cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı. Yapılan açıklamada, "Menderes ilçesi Keler Mahallesi'nde Tahtalı Barajı'na düşen yangın söndürme helikopterinde görevli personeli arama kurtarma çalışmalarında 19.09.2023 günü 06.50 itibarıyla son kişi olan Türk mürettebatın cansız bedenine de ulaşılmış, böylece baraj gölündeki 3 mürettebatın tamamının cesedine ulaşılmıştır. Arama çalışmaları sonlandırılmıştır. Cenaze, otopsi işlemleri için Menderes Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.