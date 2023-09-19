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IOC Başkanı Thomas Bach'tan Başkan Erdoğan'a tebrik

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Giriş Tarihi: 19.09.2023 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023
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IOC Başkanı Thomas Bach’tan Başkan Erdoğan’a tebrik

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach'ın, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulundaki konuşmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ettiği açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Bach'ın Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulundaki konuşması sonrası Başkan Erdoğan'ı tebrik ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Bach'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı BM 78. Genel Kurulundaki konuşması sonrasında tebrik ettiği belirtildi ve "IOC Başkanı Bach ayrıca, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a uluslararası spor çalışmalarına ve dünya sporuna verdiği destek için teşekkürlerini iletti." ifadelerine yer verildi.

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