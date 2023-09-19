Gözler Başkan Erdoğan’ın BM konuşmasında! 13’üncü kez hitap edecek

Bugüne kadar 12 konuşma yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'na ilk kez 2005'te "Başbakan" sıfatıyla hitap etti. İşte o günden bu güne Başkan Erdoğan'ın önemli mesajları...

BM 60. GENEL KURULU'NDA DÜNYA BARIŞINA DİKKAT ÇEKTİ

BM 60. Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan, "Her şeyden önce kendini yenileyen, daha demokratik ve şeffaf, tüm üyelerin ortak iradesini temsil kabiliyetine sahip, uluslararası ihtilafların çözüm zemini olan, dünya barışının teminatı olarak görülen, saygınlığı, tüm üyeleri tarafından yüceltilen, daha aktif ve daha dirayetli bir BM teşkilatı, insanlığın ortak yararınadır." açıklamasını yaptı.

BM 62. GENEL KURULU'NDA TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

Erdoğan'ın 2007'deki BM 62. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada öne çıkan gündem ise terörle mücadele oldu.

Erdoğan, "Dünyanın herhangi bir köşesinde yaşanan terör eylemi hepimizi hedef alan bir insanlık suçudur. Sınır tanımayan terörü lanetliyor, terörün acı tecrübesini bizzat yaşamış bir ülkenin Başbakanı olarak tüm insanlığa yönelik bu tehditle mücadelede dayanışma ve daha etkin işbirliği çağrısını buradan yineliyorum." mesajını verdi.