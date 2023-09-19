Başkan Erdoğan’ın BM Genel Kurulu konuşmasının şifreleri A Haber’de yorumlandı: O sözleri başlı başına gündem olacak
A HABER ÖZEL | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 17. kez BM Genel Kurulu’nda tarihi bir konuşmaya daha imzasını attı. “Dünyaya 5’ten büyüktür” mesajı veren Başkan Erdoğan, Başta Türkiye’nin hakları olmak üzere Filistin, KKTC, Libya, Azerbaycan adına kritik açıklamalarda bulundu. Batı’da İslamiyet, Müslümanlar üzerinden son dönemde artan kara propaganda da Başkan Erdoğan’ın gündemindeydi. Ayrıca Başkan Erdoğan, LGBT şebekesi tarafından hedef alınan aile kurumu ve gençlik için de dünyaya “hassasiyet” çağrısında bulundu. Başkan Erdoğan’ın geniş yelpazedeki konuşmasının şifreleri A Haber’de yorumlandı. Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu, "Cumhurbaşkanı'nın o sözleri başlı başına gündem olacak" dedi.
İlk olarak Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu, A Haber muhabiri Rüya Akkuş'a Başkan Erdoğan'ın BM'deki kritik konuşmasını analiz etti.
"TÜRKİYE'NİN AZERBAYCAN'A HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİ ANLAMINA GELİYOR"
Müderrisoğlu, Azerbaycan'ın son başlattığı antiterör operasyonuna büyük destek veren Başkan Erdoğan'ın "Ermenistan-Azerbaycan arasındaki son olumsuz gelişmeyi kesinlikle kınıyorum ve bölgedeki gelişmelerin süratle sona ermesini temenni ediyorum." sözleri için "Çok seçili ve hedef odaklıydı. Hatta konuşmasının o bölümü BM Genel Kurulu'nda elbette Azerbaycan ve Türk delegasyonu tarafından alkışla karşılandı. Her şeyden Cumhurbaşkanı, Karabağ'ın mutlak anlamda Azerbaycan toprağı olduğunu çok güçlü bir şekilde vurguladı. Aynı zamanda Ermenistan'a Karabağ'ın Azerbaycan ile bütünleşmesine ilişkin savaştan sonra ortaya çıkan genel sınırların kabulü, barış ve istikrar ortamını Ermenilerin değerlendirmediğini, bölgede istikrarsızlığı tetikleyecek adımlar attığını, o yönüyle de Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin çok özgün tarafını vurguladı. 'Tek Milet İki Devlet' dedi. Bu da Türkiye'nin Azerbaycan'a her türlü desteği vereceği anlamına geliyor." ifadelerine yer verdi.
"SAYIN CUMHURBAŞKANI DURUMUN 'KABUL EDİLEMEZLİĞİNİ' VURGULADI"
Yabancı karşıtlığına karşı Başkan Erdoğan'ın verdiği mesajları da ele alan Okan Müderrisoğlu, "Bunun insanlık suçu olduğunu ve çağın vebası olduğunu da ifade eden cümleleri var. İnsanlık adına mutluluk ve tatmin edici bir gelişme sağlanmadığını ifade etti. Irkçılık ve İslam karşıtlığı konusu da var. İslam karşıtlığının bazı ülkelerde sözde ifade özgürlüğü adı altında Kur'an-ı Kerim'e İslam'ın kutsallarına, tüm inançların da kutsallarına yönelik saldırılar bağlamında Sayın Cumhurbaşkanı durumun 'kabul edilemezliğini' vurguladı." şeklinde konuştu.
"BAŞKAN ERDOĞAN'IN O SÖZLERİ BM'DE BAŞLI BAŞINA GÜNDEM OLACAK"
Ayrıca Başkan Erdoğan, LGBT şebekesi tarafından hedef alınan aile kurumu ve gençlik için de dünyaya "hassasiyet" çağrısında bulundu.
Bu konu hakkında ise Müderrisoğlu şunları ifade etti:
"BM zemininde hakikaten ülkelerin yakın coğrafyasına ilişkin problemler dizisi veya fırsatlara ilişkin tespitleri paylaşılır. Onun dışında ana gündem maddesi de vardır. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aileye sahip çıkmak aslında 'Tüm aileye sahip çıkmaktır ve insan fıtratına aykırı gelişmelerin aileyi kökten sarstığını ve tehdit ettiğini' vurgulaması başlı başına BM'de bir gündem maddesi olacağa benziyor. Türkiye bunun üzerine gittikçe ciddi taraftarda bulacaktır. Avrupa ve Batı'da yükselmekte olan insan doğasına aykırı sapkın akımlar konusunda yüksek bir hassasiyeti var Başkan Erdoğan'ın. Bu konuşmada en dikkat çeken ve uluslararası toplumda gündem maddesi yapacağı başlıklardan birisi budur. Böyle bir tespit böyle bir başlık ilk kez Başkan Erdoğan tarafından açılıyor. O da Sayın Cumhurbaşkanımızdan geldi. Doğrudur." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN "DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR" MESAJI VE ANLAMI
Başkan Erdoğan'ın manifesto niteliğindeki "Dünya 5'ten büyüktür" sözleri de Okan Müderrisoğlu'nun kadrajında idi.
Başkan Erdoğan'ın bir kez daha dünyaya bu muhteşem ifadeleri hatırlatmasını Müderrisoğlu şu sözlerle açıkladı:
"Çünkü bu reformun gerekliliğini en fazla savunan düşünen ülkelerin temsilcileri de BM kurkundaydı. Cumhurbaşkanı'nın konuşmaları en fazla takipçinin yer aldığı konuşmalardandır. Çok fazla kalabalık vardı. Afrika, Latin Amerika, Orta Doğu vs… temsilcileri de vardı. Başkan Erdoğan, BM Genel Konseyi'nin barış, istikrar ve huzur üretmediğini vurguladı belirgin şekilde. Ve buradan hareketle 5 ülkenin yani daimi temsilcilikleri… Bu ülkelerin kendi stratejik hesaplarının büyük ölçüde BM Konseyi'ne hakim olduğunu ve bu ülkelerin çarpışma alanına dönüştüğünü ifade etti."
HİLAL KAPLAN: TÜRKİYE'NİN KÜRESEL ALANDAKİ ROLÜNE İŞARET
Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan ise "Başkan Erdoğan öncesinde diğer ülke liderlerini dinleme fırsatım da oldu. En kalabalık dinleyici kitlesi Başkan Erdoğan'ın konuşmasında gerçekleşti. Ve hitap çok güzel tepkiler de aldı. Demokratik ülke liderleri arasında Başkan Erdoğan en kıdemi liderdir. 21 yıldır Türkiye'yi yönetiyor. Bu kıdemi nedeniyle Cumhurbaşkanı'nın ayrı bir yeri var. Türkiye'nin Balkanlar, Filistin, Somali, Sudan, Arakan, Filistin ve pek çok noktada aldığı inisiyatife baktığımızda aslında bu konularda en çok konuşma hakkı olan ülke Türkiye'dir.
Ukrayna-Rusya meselesinde Türkiye'nin kat emiş olduğu; Tahıl Anlaşması, İstanbul Anlaşması sunmuş olduğu katkı, NATO üyesi olarak 2 ülkeyi de yan yana getirip aynı masada oturtabilen tek lider Başkan Erdoğan'dır. Bunlar Türkiye'nin ayrı bir küresel alandaki rolüne işaret etmektedir. Bu anlamda çok başarılı bir hitaptı. En çok dinlenen ve takdir alan bir konuşmaydı." açıklamasını yaptı.
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