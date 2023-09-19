Başkan Erdoğan’ın BM Genel Kurulu konuşmasının şifreleri A Haber’de yorumlandı: O sözleri başlı başına gündem olacak

HİLAL KAPLAN: TÜRKİYE'NİN KÜRESEL ALANDAKİ ROLÜNE İŞARET

Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan ise "Başkan Erdoğan öncesinde diğer ülke liderlerini dinleme fırsatım da oldu. En kalabalık dinleyici kitlesi Başkan Erdoğan'ın konuşmasında gerçekleşti. Ve hitap çok güzel tepkiler de aldı. Demokratik ülke liderleri arasında Başkan Erdoğan en kıdemi liderdir. 21 yıldır Türkiye'yi yönetiyor. Bu kıdemi nedeniyle Cumhurbaşkanı'nın ayrı bir yeri var. Türkiye'nin Balkanlar, Filistin, Somali, Sudan, Arakan, Filistin ve pek çok noktada aldığı inisiyatife baktığımızda aslında bu konularda en çok konuşma hakkı olan ülke Türkiye'dir.

Ukrayna-Rusya meselesinde Türkiye'nin kat emiş olduğu; Tahıl Anlaşması, İstanbul Anlaşması sunmuş olduğu katkı, NATO üyesi olarak 2 ülkeyi de yan yana getirip aynı masada oturtabilen tek lider Başkan Erdoğan'dır. Bunlar Türkiye'nin ayrı bir küresel alandaki rolüne işaret etmektedir. Bu anlamda çok başarılı bir hitaptı. En çok dinlenen ve takdir alan bir konuşmaydı." açıklamasını yaptı.