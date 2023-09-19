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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York'ta İtalyan mevkidaşı Tajani ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.09.2023
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York’ta İtalyan mevkidaşı Tajani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir araya geldi.

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