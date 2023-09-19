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Başkan Recep Tayyip Erdoğan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kabul etti

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Giriş Tarihi: 19.09.2023 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi kabul etti

Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi Türkevi'nde kabul etti.

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