KKTC liderlerinden Başkan Erdoğan'ın BM'deki "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın" çağrısına teşekkür mesajı

"TÜRKİYE DÜNYADA SÖZÜNÜ DİNLETEN BİR ÜLKE"



Anavatan Türkiye'nin aynı zamanda Kıbrıs'ın garantör ülkesi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası düzeyde tahıl koridoru olmak üzere birçok konuda dünyada sözünü dinlettirdiğine dikkat çekti.



Kıbrıs'tan 40 mil uzaklıkta ve aynı zamanda garantör ülke olan Türkiye'nin Kıbrıs'ta sözü, hakkı ve hukuku olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz politikası ve tüm bu dengeler içinde KKTC'nin değeri ve öneminin yükseldiğini kaydetti.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında, yeni siyaset olan 'egemen eşitlik' ve 'eşit statünün kabulü' olmadan görüşmelere geçilmeyeceğinin yer aldığını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, "Bir anlaşma olacaksa iki devlet arasında olacak" dedi.



Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodilis'in amacının, KKTC'yi, Rum Cumhuriyeti'ne dönüşen GKRY devletinin içine çekmek olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, hazırlanan bazı maddelerle vatandaşları kişisel beklentilerle kendi devletlerine biat ettirmek istendiklerini vurguladı.

"DÜNYANIN GERÇEKLERİ GÖRME ZAMANI GELDİ"



Türkiye ile olan bağların koparılması noktasında karşı tarafın siyasetinin çökmekte olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, "Dünyanın gerçekleri, görme zamanı geldi" dedi.



Kıbrıs Türkü'nün yıllardır Kıbrıs'ta eşitliği savunduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, federal temelde eşitlik olmayacağına göre, eşitliğin egemen eşitlik temelinde olması gerektiğini, iki devletin işbirliğinde, garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti'nin söz hakkıyla olması gerektiğini dile getirdi.



New York'taki temaslara da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, özel temsilcisinin güvenlik konseyi ve diğer ülkelerin temsilcileriyle görüştüğünü ifade etti.

TÜRK DEVLETLER TEŞKİLATI GÖRÜŞMESİ



İslam İşbirliği Teşkilatı ile dün görüştüğünü yarın ise Türk Devletler Teşkilatı ile görüşeceğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, cuma günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşeceğini söyledi.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yemekte buluştuklarını ve temaslarda bulunduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşeceğini kaydetti.



Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü'nün haklı mücadelesini, meşrutiyetini ve iki devlete dayalı çözüm zemini farklı platformlarda anlattığını sözlerine ekledi.

DÜNYAYA KIBRIS ÇAĞRISI

Kıymetli delegeler şimdi de kendi bölgemizden başlayarak çeşitli sorun alanlarına ilişkin ülkemin yaklaşımlarını sizlerle kısaca paylaşmak istiyorum. Doğu Akdeniz'in barış, refah ve istikrarın egemen olduğu coğrafyaya dönüşebilmesi ancak tüm tarafların hak ve hukukuna saygı gösterilmesiyle mümkündür. Bizim kimsenin hakkında gözümüz yoktur. Kimsenin de haklarımızı yok saymasına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Kıbrıs meselesinin ortaya çıkmasının 60. yıl dönümündeyiz. Kıbrıs Türk tarafı Kıbrıs meselesinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması için daima samimi gayret göstermiştir.