KKTC liderlerinden Başkan Erdoğan'ın BM'deki "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın" çağrısına teşekkür mesajı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nda yaptığı "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıyın" çağrısı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Başkan Erdoğan, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımaya bu ülke ile diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya davet ediyoruz.” ifadeleriyle uluslararası topluma çağrıda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan , BM Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 78. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti. Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde tüm dünyaya KKTC'yi tanıma çağrısında bulundu.
"ŞAHSIM VE KIBRIS TÜRK HALKI ADINA TEŞEKKÜR EDERİM"
Bunun üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Kıbrıs meselesinin 60'ncı yıl dönümünde uluslararası toplumu KKTC'nin bağımsızlığını tanıyarak diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya davet ettiğini söyleyen Başkan Erdoğan için "Sayın Cumhurbaşkanı'na şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre ise Kıbrıs Türk halkının BM Genel Kurulu'nda güçlü sesi olan, halkın sesini ve haklılığını bir kez daha tüm dünyaya duyuran Erdoğan'a çağrısından dolayı teşekkür eden Üstel, şunları kaydetti:
"Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nda yaptığı 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın' çağrısını selamlıyorum."
BM 78. Genel Kurulunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs meselesinin 60. yıldönümünde uluslararası toplumu KKTC'nin bağımsızlığını tanıyarak diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya davet etti. Sayın Cumhurbaşkanı'na şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür ederim. pic.twitter.com/LcHlLTHgo0— Ersin Tatar (@ErsinrTatar) September 19, 2023
Kıbrıs Türk halkının, 60. yılına dayanan Kıbrıs sorununun, adil kalıcı ve sürdürülebilir şekilde bir çözüme ulaşması yolunda tüm samimi adamları attığına işaret eden Üstel, geçen yıllarda ortaya çıkan gerçeklerin Kıbrıs'ta federal temelde bir çözüme ulaşılamayacağını gösterdiğini kaydetti.
Üstel, "Dünya artık adanın gerçeklerini görmeli ve bu gerçeklere uygun olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımalıdır." ifadesini kullandı.
KIBRIS BASININA KONUŞTU
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Kıbrıs basınından BRT'ye konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Tatar, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür ediyorum. İki devletlilik politikamız teyit edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıtmalıyız" ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yıl Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulunda 'KKTC'nin tanınma ve izolasyonların kaldırılma zamanı gelmiştir' konuşmasının ardından bu yıl aynı şekilde güçlü bir mesaj verdiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dünya meselelerine değinirken, Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak, Doğu Akdeniz'de istikrarın devamı için Kıbrıs Türk Halkı'nın meşru hakları ve çıkarlarının kabul edilmesi gerektiğine yönelik açıklama yaptığına dikkat çekti.
Başkan Erdoğan'ın, 'federal temelde bir antlaşmanın olamayacağını herkesin bildiğine' işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, farklı ülkelerle diplomatik ve siyasi bağlar kurularak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet etmenin önemli olduğunu vurguladı.
"TÜRKİYE DÜNYADA SÖZÜNÜ DİNLETEN BİR ÜLKE"
Anavatan Türkiye'nin aynı zamanda Kıbrıs'ın garantör ülkesi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası düzeyde tahıl koridoru olmak üzere birçok konuda dünyada sözünü dinlettirdiğine dikkat çekti.
Kıbrıs'tan 40 mil uzaklıkta ve aynı zamanda garantör ülke olan Türkiye'nin Kıbrıs'ta sözü, hakkı ve hukuku olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz politikası ve tüm bu dengeler içinde KKTC'nin değeri ve öneminin yükseldiğini kaydetti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında, yeni siyaset olan 'egemen eşitlik' ve 'eşit statünün kabulü' olmadan görüşmelere geçilmeyeceğinin yer aldığını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, "Bir anlaşma olacaksa iki devlet arasında olacak" dedi.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodilis'in amacının, KKTC'yi, Rum Cumhuriyeti'ne dönüşen GKRY devletinin içine çekmek olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, hazırlanan bazı maddelerle vatandaşları kişisel beklentilerle kendi devletlerine biat ettirmek istendiklerini vurguladı.
"DÜNYANIN GERÇEKLERİ GÖRME ZAMANI GELDİ"
Türkiye ile olan bağların koparılması noktasında karşı tarafın siyasetinin çökmekte olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, "Dünyanın gerçekleri, görme zamanı geldi" dedi.
Kıbrıs Türkü'nün yıllardır Kıbrıs'ta eşitliği savunduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, federal temelde eşitlik olmayacağına göre, eşitliğin egemen eşitlik temelinde olması gerektiğini, iki devletin işbirliğinde, garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti'nin söz hakkıyla olması gerektiğini dile getirdi.
New York'taki temaslara da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, özel temsilcisinin güvenlik konseyi ve diğer ülkelerin temsilcileriyle görüştüğünü ifade etti.
TÜRK DEVLETLER TEŞKİLATI GÖRÜŞMESİ
İslam İşbirliği Teşkilatı ile dün görüştüğünü yarın ise Türk Devletler Teşkilatı ile görüşeceğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, cuma günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşeceğini söyledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yemekte buluştuklarını ve temaslarda bulunduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşeceğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü'nün haklı mücadelesini, meşrutiyetini ve iki devlete dayalı çözüm zemini farklı platformlarda anlattığını sözlerine ekledi.
DÜNYAYA KIBRIS ÇAĞRISI
Kıymetli delegeler şimdi de kendi bölgemizden başlayarak çeşitli sorun alanlarına ilişkin ülkemin yaklaşımlarını sizlerle kısaca paylaşmak istiyorum. Doğu Akdeniz'in barış, refah ve istikrarın egemen olduğu coğrafyaya dönüşebilmesi ancak tüm tarafların hak ve hukukuna saygı gösterilmesiyle mümkündür. Bizim kimsenin hakkında gözümüz yoktur. Kimsenin de haklarımızı yok saymasına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Kıbrıs meselesinin ortaya çıkmasının 60. yıl dönümündeyiz. Kıbrıs Türk tarafı Kıbrıs meselesinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması için daima samimi gayret göstermiştir.
Bu çözümün artık federasyon modeli temelinde gerçekleşemeyeceği herkesin kabul ettiği bir gerçektir. Uluslararası toplumu bunu kabullenerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımaya bu ülke ile diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya davet ediyoruz. Adadaki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nden de sergilemekle mükellef olduğu tarafsızlığa titizlikle riyaet etmesini bekliyoruz. Zaten itibarı zedelenen bu gücün Kıbrıs'ta yeni bir itibar kaybıyla karşı karşıya kalmasını istemeyiz.
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