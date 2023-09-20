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Başkan Erdoğan, ABD’de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü

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Giriş Tarihi: 20.09.2023 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023
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Başkan Erdoğan, ABD’de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta İsrail Başbakanı Netanyahu'yu kabul etti.

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