Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’a hakaretten ifadesi alınacak

Soruşturma sonucunda Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianamenin gönderildiği İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 23 Şubat 2018'te yapılan duruşmada, Anayasa'nın 83. maddesi gereğince, Kılıçdaroğlu'nun sarf ettiği sözleri daha önce Meclis çalışmaları ile CHP Grup Toplantıları'nda söylemiş olması, Meclis çalışmalarında söylenen sözler ve ileri sürülen düşünceleri Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmasının o oturumdaki Başkanlık Divanı'nın teklifi üzerine Meclisçe yasaklanması şartına bağlanmış olması sebebiyle davanın düşürülmesine karar verildi.

Erdoğan Bayraktar'ın avukatı bu karara ilişkin olarak üst mahkeme olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine başvurdu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi, 8 Nisan 2021'de yerel mahkemenin kararını bozdu.