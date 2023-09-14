Halk ekmekte bakteri iddiası! Ankaralının ekmeği ile kim oynuyor?

Hakan Han Özcan'ın canlı yayında anlattıkları:

"Halkımızın sağlığı bizim için önemli. Kimse Halk Ekmek Fabrikası'ndan ekmek almasın. Ankaralı vatandaşlarımızın yediği ekmeği zehir ettiler. Vatandaşlarımızın yediği ekmeğe bakteri bulaştı. Konuyu araştırdık. Halk sağlığını tehdit eden bir virüs olduğunu öğrendik. Çocuklarda ve yaşlılarımızda bulantı, kusma, ishal, baş ağrısı, göz enfeksiyonları, vb. belirtilerle ortaya çıkan gıda zehirlenmesi yaşanmaya başladı. Bizim dönemimizde sağlıklı ve kaliteli ekmek yiyen vatandaşlarımız artık Halk Ekmeğe güvenemez hale geldi. Halk Ekmek Müdürü sen bu ekmeği ailene, çocuklarına yedirir misin? Sayın Yavaş sen bu ekmeği çocuklarına yedirir misin? El vicdan Ankara'ya hizmet etmediniz üstüne bir de vatandaşın ekmeği ile oynadınız." şeklinde konuştu.

CHP'li ABB iştiraki Halk Ekmek Fabrikası'nda sular durulmuyor. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından Halk Ekmek Fabrikası'nda yaşana rüşvet olayı gün yüzüne çıkarılırken, şimdi de Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen ekmeklerde halk sağlığını etkileyecek bir bakteri olduğunu ortaya çıkardı.