Halk ekmekte bakteri iddiası! Ankaralının ekmeği ile kim oynuyor?
Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nda yaşanan rüşvet olayı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne taşındı. Mansur Yavaş ise sessizliğini korumaya devam ediyor. Öte yandan Ankara'da halk ekmekte bakteri iddiası var. Gelişmeleri AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan A Haber değerlendirdi.
Halk Ekmek Fabrikası'nda yaşanan rüşvet olayı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne taşındı. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın ortaya çıkardığı rüşvet olayı sonrası ABB AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse ve ABB Denetim Komisyonu Başkanı Nihat Yalçın Meclis'e soru önergesi verdi.
Öte yandan milyonlarca Ankaralının tükettiği halk ekmeğinde bakteri iddiası var. Araştırmalar devam ediyor. 4,5 yılda 5 tane genel müdürün değiştiği halk ekmeğinin üretildiği fabrikada ise fareler cirit atıyor.
Peki milyonlarca Ankaralının tükettiği halk ekmekte bakteri mi var? Ankaralının ekmeği ile kim oynuyor? Belediyenin ürettiği halk ekmekte nasıl bir bakteri var? Sünme hastalığı insan sağlığını nasıl tehdit ediyor? Gelişmeleri AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan A Haber değerlendirdi.
Hakan Han Özcan'ın canlı yayında anlattıkları:
"Halkımızın sağlığı bizim için önemli. Kimse Halk Ekmek Fabrikası'ndan ekmek almasın. Ankaralı vatandaşlarımızın yediği ekmeği zehir ettiler. Vatandaşlarımızın yediği ekmeğe bakteri bulaştı. Konuyu araştırdık. Halk sağlığını tehdit eden bir virüs olduğunu öğrendik. Çocuklarda ve yaşlılarımızda bulantı, kusma, ishal, baş ağrısı, göz enfeksiyonları, vb. belirtilerle ortaya çıkan gıda zehirlenmesi yaşanmaya başladı. Bizim dönemimizde sağlıklı ve kaliteli ekmek yiyen vatandaşlarımız artık Halk Ekmeğe güvenemez hale geldi. Halk Ekmek Müdürü sen bu ekmeği ailene, çocuklarına yedirir misin? Sayın Yavaş sen bu ekmeği çocuklarına yedirir misin? El vicdan Ankara'ya hizmet etmediniz üstüne bir de vatandaşın ekmeği ile oynadınız." şeklinde konuştu.
CHP'li ABB iştiraki Halk Ekmek Fabrikası'nda sular durulmuyor. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından Halk Ekmek Fabrikası'nda yaşana rüşvet olayı gün yüzüne çıkarılırken, şimdi de Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen ekmeklerde halk sağlığını etkileyecek bir bakteri olduğunu ortaya çıkardı.
"ANKARALI VATANDAŞLARIN YEDİĞİ EKMEĞİ ZEHİR ETTİLER"
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Halkımızın sağlığı bizim için önemli. Kimse Halk Ekmek Fabrikası'ndan ekmek almasın. Ankaralı vatandaşlarımızın yediği ekmeği zehir ettiler. Halk Ekmeğin içinde bakteri tespit edildi. Vatandaşlarımızın yediği ekmeğe 'Rop' denilen bir bakteri bulaştı. Konuyu araştırdık. Halk sağlığını tehdit eden bir bakteri olduğunu öğrendik. Belirti olarak bulantı, kusma, ishal, baş ağrısı, göz enfeksiyonları, vb. belirtilerle ortaya çıkan gıda zehirlenmesi yaşanmaya başladı. Şu anda Ankara'da son 15-20 gündür Ankara'da bu şikâyetle birçok vatandaşımız sağlık kuruluşlarına başvurmuş durumda. Bunun müsebbibi beceriksiz yönetim anlayışıdır. Su da mevcut arıtma sistemini bile çalıştıramayan bir yönetimden bahsediyoruz. Bizim dönemimizde sağlıklı ve kaliteli ekmek yiyen vatandaşlarımız artık Halk Ekmeğe güvenemez hale geldi. Halk Ekmek Fabrikası ürettiği ekmeklerle insanları zehirliyor." ifadelerini kullandı.
"MANSUR YAVAŞ VE HALK EKMEK MÜDÜRÜ BU EKMEĞİ ÇOCUĞUNA YEDİRİR Mİ"
Özcan şöyle devam etti; "İncelenmesi için laboratuvara gönderilen ekmeğin ön raporu çıktı. Bize de çıplak elle dokunmamamız söylendi. Sayın Yavaş artık Halk Ekmek Fabrikası'na bir gitsin. Orayı bir denetlesin. Buradan Halk Ekmek yönetimine sesleniyorum.
Halk Ekmek Müdürü sen bu ekmeği ailene, çocuklarına yedirir misin? Sayın Yavaş sen bu ekmeği çocuklarına, torununa yedirir misin? El vicdan Ankara'ya hizmet etmediniz üstüne bir de vatandaşın ekmeği ile oynadınız. İnsanlara yediği ekmeği zehir ettiniz. Bu bakterinin sebebi kalitesiz malzeme kullanımından kaynaklanıyor. Şu anda Halk Ekmek'te fareler cirit atıyor. Üretim tesisinde yeterli sağlıklı koşullar sağlanıyor. Alınan ürünler nereden temin ediliyor bilen yok. Bizim dönemimizde bunların hepsi TS standartları ve AB standartlarında üretiliyordu. Ankaralı vatandaşlarımız rahatça, güvenle ekmek yiyebiliyordu. Ancak şu anda 4 buçuk yılda 5 tane genel müdür değişerek gelinen noktayı görüyoruz."
SAĞLIK BAKANLIĞIMIZ, TARIM VE ORMAN BAKANLIĞIMIZ BU DURUMU DENETLEMELİ"
"Ekmek'te çıkan bakterinin nasıl tespit edildiğini anlata Özcan, "Vatandaşlarımızın büyük şikâyetleri var. İlgili kurumlara da iletilmiş bu şikâyetler. Bize de bu bilgi Yavaş'ın ailem dediği bir personelden geldi. Kendi imkânları ile bu ekmeğin incelenmesi için bağımsız bir kuruluşa gönderdi. Ben buradan Sağlık Bakanlığımıza ve Tarım ve Orman Bakanlığımıza bu durumun denetlenmesi için çağrıda bulunuyorum. Halk sağlığı söz konusu. Bu siyaset üstü bir konu. Çoluk çocuk yiyor bu ekmeği. Dağıtılan ekmekler bakterili olduğu bilindiği halde toplatılmamış. Ne hikmetse hala üretime devam ediyorlar. Asıl yetkili olan Yavaş il il gezmeyi bırakıp Halk Ekmeği denetlesin. 'Ailem' dediği personel ile bir iletişim kursun. Ne olduğunu öğrensin. Orada şu anda günde üç vardiya hala ekmek üretiliyor. Hastalıklı personeller hijyen kurallarına uyulmadan çalıştırılıyor. Bu hastalık üretim safhasından başlayıp devam ediyor. Bu bakteriyi anlamak için uzman olmaya da gerek yok. Ekmek kokusuyla görüntüsü ile kendisini belli ediyor. Biz hiçbir zaman boş iddiada bulunmayız. İddiamızın sonuna kadar arkasındayız. İspatlamazsak ben istifa ederim. Ama gerçek ortaya çıktığı zaman Yavaş istifa etsin" şeklinde konuştu.
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