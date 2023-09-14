14 Eylül 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun G20 provokasyonuna sert yanıt: Başkan Erdoğan'ın küresel çizgisi Kılıçdaroğlu'nun anlamayacağı boyutta

AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun G20 provokasyonuna sert yanıt: Başkan Erdoğan'ın küresel çizgisi Kılıçdaroğlu'nun anlamayacağı boyutta

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.09.2023 Güncelleme Tarihi: 14.09.2023
ABONE OL
AK Parti’den Kemal Kılıçdaroğlu’nun G20 provokasyonuna sert yanıt: Başkan Erdoğan’ın küresel çizgisi Kılıçdaroğlu’nun anlamayacağı boyutta

Son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Çelik, "Her zaman olduğu gibi eline tutuşturulan bir metni yayınlayarak G20 Zirvesi hakkında açıklamalarda bulunmuş. Hiç anlamadığı konularda yaptığı açıklamalarına bir yenisini eklemiş." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Çelik, "Her zaman olduğu gibi eline tutuşturulan bir metni yayınlayarak G20 Zirvesi hakkında açıklamalarda bulunmuş. Hiç anlamadığı konularda yaptığı açıklamalarına bir yenisini eklemiş." dedi.

İşte Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar
Sn Kemal Kılıçdaroğlu yine cehalet dolu cümlelerle Sn Cumhurbaşkanımıza saldırmış. Her zaman olduğu gibi eline tutuşturulan bir metni yayınlayarak G20 Zirvesi hakkında açıklamalarda bulunmuş. Hiç anlamadığı konularda yaptığı açıklamalarına bir yenisini eklemiş.

Öncelikle Sn Kılıçdaroğlu, hayatında Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumak adına bugüne dek hiçbir uluslararası müzakereye liderlik etmiş değildir...
Bu noktada G20 zirvesi ve uluslararası gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamalar en temel dış politika gelişmeleri hakkında hiç bilgisi olmadığını bir kez daha göstermiştir...

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımıza yönelik "Erdoğan küresel güçlere boyun eğmiştir" demiş. Cumhurbaşkanımızın küresel sistem içindeki güçlü ve kararlı çizgisi, Kılıçdaroğlu'nun asla anlayamacağı bir boyuttadır.
Zaten küresel sistemin bütün aktörleri Cumhurbaşkanımızın kararlı ve vizyoner bir dış politika çizgisi izlediğini yakinen bildiği gibi dostlarımız bu duruşuna saygı duyduklarını da açıkça ifade etmektedirler.

Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye'siz masa kurulduğunu" söylemesi ise masa denilince sadece 7'li masayı anlayan birisi için büyük bir iddiadır! Cumhurbaşkanımız ise küresel ve bölgesel olaylarda "Türkiye'siz masa kurulamaz" dediğinde bunu defalarca ispat etmiştir.

Seçim kampanyası boyunca terör örgütlerinin destek propagandasına sessiz kalan ve boyun eğen, dahası sınır ötesi tezkereye hayır diyen Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü milli dış politika hakkında konuşması abestir!
Sn Kılıçdaroğlu'nun öncelikle terörle mücadeleden Mavi Vatan'a, Karabağ ve Suriye'den Libya'ya kadar bir dizi konuda dersini çalışması, sınavını vermesi gerekmektedir. Kılıçdaroğlu'nun G20'yi değerlendirebilmesi için katetmesi gereken çok mesafe vardır.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA