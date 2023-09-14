AK Parti’den Kemal Kılıçdaroğlu’nun G20 provokasyonuna sert yanıt: Başkan Erdoğan’ın küresel çizgisi Kılıçdaroğlu’nun anlamayacağı boyutta

Öncelikle Sn Kılıçdaroğlu, hayatında Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumak adına bugüne dek hiçbir uluslararası müzakereye liderlik etmiş değildir...

Bu noktada G20 zirvesi ve uluslararası gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamalar en temel dış politika gelişmeleri hakkında hiç bilgisi olmadığını bir kez daha göstermiştir...