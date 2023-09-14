Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti'nin 81 ilde aday çıkarma kararına ilişkin açıklama: Seçimden sonra ittifak zaten bitti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlerde her ilde ayrı adayla gireceklerine yönelik açıklamalarına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, Akşener'in kararını saygıyla karşıladıklarını söylerken "Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti." ifadelerini kullandı. Özgür Özel'in adaylığını da yorumlayan Kılıçdaroğlu "Gayet güzel. CHP diğer partiler gibi değildir. Herkesin aday olma hakkı vardır." dedi. İşte detaylar...
Seçimler öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nu ailesine vasiyet eden Meral Akşener seçimlerden sonra yaşanan hezimetin ardından Kılıçdaroğlu'nu eleştiri yağmuruna tutarken yerel seçimlerde 81 ilde farklı aday çıkaracaklarını ifade etti.
AKŞENER: AYRI ADAYLAR ÇIKARACAĞIZ
Akşener partilerinin CHP'ye seçim kazandırmak için kurulmadığını ifade ederken, İstanbul ve Ankara'da da partilerinin ayrı aday çıkaracaklarını ifade etti.
"KAYBETMEYİ GÖZE ALIYORUZ"
Akşener bu isimler için "Biz kendilerini cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdik kabul etmediler. Kararlılık başka bir şey… Kaybetmelerini göze alıyoruz!" ifadelerini kullandı.
"BELKİ BİZİMKİ SEÇİLECEK"
Yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'da kendi adayları ile gireceğini dile getiren Meral Akşener, "Biz her yerde ayrı gireceğiz. Ankara dahil. İmamoğlu ve Yavaş'ın kaybetmesini göze alıyoruz. Belki bizimki seçilecek. Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık" açıklamasını yaptı.
İYİ PARTİ'DEN YEREL SEÇİM RESTİ
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu bugün partisinin yerel seçim kararını açıkladı. Kürşad Zorlu, "Yerel seçimlerde İYİ Parti 81 ilde kendi adaylarıyla girecek" dedi. Zorlu Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş mesajı da verdi.
"81 İLDE KENDİ ADAYIMIZLA SEÇİME GİRECEĞİZ"
Kürşad Zorlu, "31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Türkiye genelinde 81 il ve ilçelerinde partimizin kendi adaylarının teşkilatlarımızın görüşlerinin yanı sıra her seçim çevresinde aday adaylarımıza yönelik halkın eğilim ve tercihlerinin dikkate alınarak tespit edilmesine karar verilmiş olup, sürecin yönetiminde parti başkanlık divanımız yetkilendirilmiştir." dedi.
"İTTİFAK SEÇİMDEN SONRA ZATEN BİTTİ"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti'nin 81 ilde aday çıkarma kararına yönelik yaptığı konuşmada "Bir siyasi partinin aldığı kararı saygı ile karşılayacağız. Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti." ifadelerini kullandı.
"HER ÜYENİN ADAY OLMA HAKKI VAR"
CHP lideri, Özgür Özel'in yarın genel başkan adaylığını açıklayacak olması konusunda ise "Gayet güzel. CHP diğer partiler gibi değildir. Herkesin aday olma hakkı vardır. Yarın Özgür Bey adaylığını ilan edecek. Bir arkadaşımız İstanbul´dan mektup yazmış. Ben de adaylığımı genel merkezde ilan edebilir miyim diye. Tabi dedik" ifadelerini kullandı.
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