Başkan Erdoğan’dan Külliye’deki Gençlik Buluşması’nda önemli açıklamalar

"BİZ ARTIK SİZİN ZAMANINIZIN MİSAFİRLERİZ"

Biz artık sizin zamanınızın misafirleriyiz. Vakti geldiğinde siyasette ve yönetimde sorumluluğu sizlere bırakıp kendi köşemize çekilip torunlarımızı seveceğiz. Sizlerden isteğim kendinizi siyaset dahil, iş hayatı dahil her alanda en iyi şekilde yetiştirip bu kutlu emaneti alıp en iyi yere taşıyacak yetkinliğe kavuşmanızdır.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına hazırlandığımız dönemde kirli planlarını görüyoruz. Çanakkale'den milli mücadeleye kadar her cephede vatanını ve namusunu kurtarmak için mücadele eden milletimiz bedellerin en büyüğünü ödemiştir. 5. kol tuzaklarıyla boğuştuk. Sayısız oyunu bozduk, ekonomi oyununu da bozacağız.

Birileri milletimizin umudunu kırmaya çalışmak için yalan iftira çarkını sürdürmeyi sürdürüyor olsa da bu asla sizi reyse sürüklemesin. Türkiye'yi yaşanmaz bulanlar Türkiye'yi yaşanmaz kılanlardır.

Bugüne kadar ülkemize üzerine oynanan oyunları bozduğumuz gibi bu oyunları da bozacağız. Milletimizin her bir ferdinin dirayeti ile Türkiye'yi yaşanmaz hale getirmeye niyetlenenlerin foyalarını ortaya dökeceğiz. Suratlarından dökülen kin ve nefret ileri niyetlerini ele veriyor. seçim öncesi mandacı zihniyetin aynı heveslerine bir kez daha şahit olduk. Yüzde 52'lik zaferi bile gölgelemekten geri durmuyorlar.