Başkan Erdoğan'dan Külliye'deki Gençlik Buluşması'nda önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'deki Gençlik Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "6'lı masa gibi tekme oyunları yapmıyoruz... Cumhur İttifakı olarak geleceğe birlikte yürüyoruz." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'deki Gençlik Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:
Edirne'den Şemdinli'ye, Mersin'den Rize'ye, kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına ülkemizin her köşesini temsil eden gençlerimizle bugün buradayız.
Burada Türkiye'nin her ilinde her ilçesinde temsilciliği olan gençlik hareketi temsilciliğinden söz ediyoruz. Sizler teşkilatlanma yaygınlığı ile dünyanın en güçlü gençlik teşkilatının mensuplarısınız. Rabbime bana sizler gibi dava arkadaşları verdiği için hamdediyorum.
"GENÇLERİ EMANETİ TESLİM EDECEĞİMİZ ARKADAŞLARIMIZ OLARAK GÖRÜYORUZ"
Ziyaret ettiğimiz tüm illerimizde gençlerimiz ile bir araya gelmeye önem veriyoruz. Gençlere arka bahçemiz olarak bakmadık tam tersi emaneti teslim edeceğimiz arkadaşlarımız olarak gördük.
Gençlerimizi küresel bataklığa çekmeye çalışanların oyunlarını bozduk. Saatlerce sohbet ettiğimiz ortamlarda kendimizi yabancı hissetmedik. 1 saatlik programda 3 saatte zor ayrıldığımızı hatırlıyorum. Gençlerimize tepeden bakarak faşist dayatmalara, genel başkanlara şahit olduk. Biz gençlere böyle bir yaklaşım sergilemedik. Hiçbir zaman gençlere tıpış tıpış gidip şunu yapacaksınız demedik. Hayatın her alanında gençlere alan açmanın, ülkenin milletin hayrına olmalarının gayreti içinde olduk ve bunun için eğitimi en başa aldık.
Teşkilat yönetiminden belediye başkanlığına kadar siyasetteki tüm kariyer planlarını sonuna kadar açtık gençlerimize. Gençlik kollarımızda yetişen evlatlarımızın hayatın her alanındaki başarıları ile gurur duyduk.
"BİZ ARTIK SİZİN ZAMANINIZIN MİSAFİRLERİZ"
Biz artık sizin zamanınızın misafirleriyiz. Vakti geldiğinde siyasette ve yönetimde sorumluluğu sizlere bırakıp kendi köşemize çekilip torunlarımızı seveceğiz. Sizlerden isteğim kendinizi siyaset dahil, iş hayatı dahil her alanda en iyi şekilde yetiştirip bu kutlu emaneti alıp en iyi yere taşıyacak yetkinliğe kavuşmanızdır.
Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına hazırlandığımız dönemde kirli planlarını görüyoruz. Çanakkale'den milli mücadeleye kadar her cephede vatanını ve namusunu kurtarmak için mücadele eden milletimiz bedellerin en büyüğünü ödemiştir. 5. kol tuzaklarıyla boğuştuk. Sayısız oyunu bozduk, ekonomi oyununu da bozacağız.
Birileri milletimizin umudunu kırmaya çalışmak için yalan iftira çarkını sürdürmeyi sürdürüyor olsa da bu asla sizi reyse sürüklemesin. Türkiye'yi yaşanmaz bulanlar Türkiye'yi yaşanmaz kılanlardır.
Bugüne kadar ülkemize üzerine oynanan oyunları bozduğumuz gibi bu oyunları da bozacağız. Milletimizin her bir ferdinin dirayeti ile Türkiye'yi yaşanmaz hale getirmeye niyetlenenlerin foyalarını ortaya dökeceğiz. Suratlarından dökülen kin ve nefret ileri niyetlerini ele veriyor. seçim öncesi mandacı zihniyetin aynı heveslerine bir kez daha şahit olduk. Yüzde 52'lik zaferi bile gölgelemekten geri durmuyorlar.
"6'LI MASANIN ALTINDAN TEKME OYUNLARI YAPMIYORUZ"
Utanmadan sıkılmadan yüzde 52'lik oranı bile, yüzde 52 ile kazanmak kazanmak değildir diyecek kadar bunlar arsız. Sözlerinin de bir hükmü kalmadığı için biz kendi işimize bakıyoruz. Bu salonda biz beraberiz, 6'lı masanın altından tekme oyunları yapmıyoruz. Biz beraberiz, kardeşiz, Türkiye'yiz ve geleceğe yürüyoruz.
Şimdi önümüzde yeni bir mücadele var. Türkiye'de her kesim gibi gençlerin de bir numaralı partisi biziz. Gençlerin teveccühü olmasaydı Cumhur İttifakı ve şahsımız olarak seçimlerde o muhteşem zaferi kazanabilir miydik? Gençlerimizin kararı belli.
Sizlerden şimdiden mahalli seçimler için hazırlanmaya başlamanızı istiyorum. AK Parti'nin gerçek belediyecilik vizyonunu anlatın. Gençlerimizle bir araya gelmeyi sürdüreceğiz. Şimdi Kızılcahamam'da kampa gireceksiniz. İşaret fişeğini ateşlemiş olacaksınız. Rabbim yolunuzu bahtınızı açık etsin.
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