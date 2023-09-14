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CHP'de değişim rüzgarı hızlandı! Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel sonrası bir rakip daha! Örsan Öymen de adaylığını ilan ediyor...

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Giriş Tarihi: 14.09.2023 Güncelleme Tarihi: 14.09.2023
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CHP’de değişim rüzgarı hızlandı! Kılıçdaroğlu’na karşı Özgür Özel sonrası bir rakip daha! Örsan Öymen de adaylığını ilan ediyor...

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmaya hazırlanan Özgür Özel'in ardından sürpriz biri isim daha Bay Kemal'e karşı adaylığa hazırlanıyor. Fondaş Cumhuriyet yazarı Prof. Dr. Örsan Öymen hazırlıklarını tamamlarken "Eyleme geçmek, ahlaki ve siyasi bir sorumluluğu yerine getirmek amacıyla önümüzdeki CHP Kurultayı’nda, CHP Genel Başkan aday adayı olmaya karar verdim" dedi. Öymen geçtiğmiz dönemde de Kılıçdaroğlu'na çağrı yaparak "Aday olma. Tarafsız kal, kurultay seçim sürecinde tarafsız kal" çağrısında bulunmuştu. İşte detaylar...

CHP'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifaya yanaşmaması rahatsızlık yaratırken CHP Grup Başkanı Özgür Özel tutum belgesini açıklayarak yarın adaylığını ilan edecek.

KILIÇDAROĞLU-ÖZEL GÖRÜŞMESİ

Kılıçdaroğlu ile yüz yüze görüştüğünü duyuran Özgür Özel, "Görüşmemiz 40-45 dakika sürdü. Genel durumu değerlendirdim. Bir tutum belgesi hazırlığında olduğumu söyledim. O belgeyi açıklamak için partimizin 100. yılını hep birlikte kutlamayı beklediğimi söyledim. Bu hafta içinde tutum belgesini açıklayacağımı, bunu kendi elimizle yapmayı uygun gördüğümü söyledim. Müsaade ederse bunu partide yapmanın doğru olacağını söyledim. O da uygun olacağını belirtti. Çok dostane, sıcak ve yüzlerin güldüğü bir atmosferde geçti. Olumsuz bir şey yaşanmadı. Karşılıklı iyi niyet beyanı oldu" ifadelerini kullandı.

BAŞKA BİR İSİM DAHA ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAK

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP'de Özgür Özel dışında bir başka ismin daha genel başkanlığa aday olmaya hazırlandığı öğrenildi.

Geride bıraktığımız aylarda Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alınan eski CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, "Yakında bir başka insan daha adaylığını açıklayacak. Özgür Özel'le aynı güne denk geliyor. Onu da kendisinin duyurmasına saygı duyduğumdan burada söylemeyeceğim" dedi.

FATİH ALTAYLI: İLK KEZ SİYASET SAHNESİNDE

CHP'de sürpriz bir genel başkan adayının çıkacağını söyleyen Fatih Altaylı ise, "Cuma gününü bekleyin! CHP geleneğinden geliyor. Eski bir genel başkanın ailesinden... Kamuoyunda tanınan saygın bir isim, siyaset sahnesinde ilk defa göreceğiz" değerlendirmesini yaptı.

"ADAY ADAYI OLMAYA KARAR VERDİM"

CHP İlke ve Demokrasi Hareketi'nin kurulmasına öncülük ettiğini belirten Öymen, "Bu çerçevede, söylem ve eylem bütünlüğünü sağlamak, eyleme geçmek, parti içinde yaşanan olumsuz koşullarda, ahlaki ve siyasi bir sorumluluğu yerine getirmek amacıyla, önümüzdeki CHP Kurultayı'nda, CHP Genel Başkan aday adayı olmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

O ismin CHP eski Parti Meclis Üyesi, fondaş Cumhuriyet yazarı Prof. Dr. Örsan Öymen olduğu öğrenildi.

"100. YILDA ALINACAK DERS BELLİDİR"

Prof. Dr. Örsan Öymen, "CHP'nin 100. yılı" başlıklı Cumhuriyet'teki köşe yazısında CHP'de istikrarsız tabloya dikkat çekerek, "CHP'nin oyları, 1992 yılında yeniden açıldığından beri yüzde 26'nın üzerine çıkmadı. Bu aynı zamanda, CHP'de parti içi demokrasinin rafa kaldırıldığı ve partinin kendi kurumsal kimliğinden ve ilkelerinden uzaklaştığı dönemdir. CHP'nin kuruluşunun 100. yılında alınacak ders bellidir" satırlarını kaleme almıştı.

"ADAY OLMA KEMAL" DEMİŞTİ

CHP İlke ve Demokrasi Hareketi'nin başını çeken isimlerden olan Prof. Dr. Örsan Öymen, "Aday olmayın" diyerek zehir zemberek bir mektup yayınlamıştı.

Kılıçdaroğlu'na mektupta şu çağrı yapılmıştı;

"CHP'nin ve Türkiye'nin geleceği için, demokratik laik, sosyal hukuk devletinin yeniden inşa edilmesi ve Cumhuriyet'in korunması için, ayrıca şahsınızın da daha fazla yıpranmaması için demokrasinin ve siyaset etiğinin bir gereği olarak yerel seçimlerden önce kurultayın yapılmasını sağlamanız, önümüzdeki kurultayda genel başkan adayı olmamanız ve bunu en kısa sürede açıklamanız, kurultaydaki genel başkanlık yarışında herhangi bir aday adayını desteklemeden tarafsız kalmanız ve kongre kurultay seçim sürecine müdahale etmemeniz en doğrusu olacaktır."

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