CHP’de değişim rüzgarı hızlandı! Kılıçdaroğlu’na karşı Özgür Özel sonrası bir rakip daha! Örsan Öymen de adaylığını ilan ediyor...

"ADAY OLMA KEMAL" DEMİŞTİ

CHP İlke ve Demokrasi Hareketi'nin başını çeken isimlerden olan Prof. Dr. Örsan Öymen, "Aday olmayın" diyerek zehir zemberek bir mektup yayınlamıştı.



Kılıçdaroğlu'na mektupta şu çağrı yapılmıştı;

"CHP'nin ve Türkiye'nin geleceği için, demokratik laik, sosyal hukuk devletinin yeniden inşa edilmesi ve Cumhuriyet'in korunması için, ayrıca şahsınızın da daha fazla yıpranmaması için demokrasinin ve siyaset etiğinin bir gereği olarak yerel seçimlerden önce kurultayın yapılmasını sağlamanız, önümüzdeki kurultayda genel başkan adayı olmamanız ve bunu en kısa sürede açıklamanız, kurultaydaki genel başkanlık yarışında herhangi bir aday adayını desteklemeden tarafsız kalmanız ve kongre kurultay seçim sürecine müdahale etmemeniz en doğrusu olacaktır."