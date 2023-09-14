Ahmet Davutoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na ’yalancı’ iması! Sabah başka akşam başka: Çok sayıda kişi benden özür dilemeli...

Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde Zafer Partisi'ne vereceği 3 bakanlık ve MİT hakkında konuştu.

KILIÇDAROĞLU SABAH AKŞAM AKŞAM BAŞKA KONUŞTU

Davutoğlu "Ümit Özdağ'ın verdiği mülakattan (Protokol) 2 saat sonra Kılıçdaroğlu'nu aradım. Bu işin gerçeği nedir diye sordum. Önce böyle bir şey yok, Özdağ doğru söylemiyor dedi. Akşam beni tekrar aradı böyle bir durum varmış dedi" ifadelerini kullandı.