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Ahmet Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'yalancı' iması! Sabah başka akşam başka: Çok sayıda kişi benden özür dilemeli...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.09.2023 Güncelleme Tarihi: 14.09.2023
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Ahmet Davutoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na ’yalancı’ iması! Sabah başka akşam başka: Çok sayıda kişi benden özür dilemeli...

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na neredeyse sıfır destek vererek CHP'den tam 10 milletvekili koparmayı başaran Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti." sözleri sonrası bugün yeni açıklamalarda bulundu. Çok sayıda insandan özür beklediğini söyleyen Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında yapılan gizli mutabakatla ilgili de çarpıcı ifadeler kullanırken Bay Kemal'i suçladı. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren Gelecek Partisi neredeyse sıfır oy katkısı vermesi rağmen CHP'den 9 milletvekili kopararak Türk siyasi tarihinin en büyük söğüşlerinden birine imza attı.

"CHP LİSTELERİNDEN SEÇİME GİRMEK HATAYDI"

CHP'de kopardığı vekiller sonrası açıklamalar yapan Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP listelerinden seçime girmelerinin hata olduğunu söyledi.

"En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti." diyen Davutoğlu, "Her şeyi denedim. İYİ Parti'ye teklif götürdüm. Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez beraber olalım dedim." ifadelerini kullandı.

"FEDAKARLIK YAPTIM"

CHP listelerinden çıkardıkları 10 vekile değinen Davutoğlu, "10 milletvekili ile ölçülemeyecek bir fedakârlık yaptım." diye konuştu.

Bu açıklamalar sonrası CHP yandaşı Fatih Portakal'a konuk olan Ahmet Davutoğlu ittifak ortaklarına yönelik yeni değerlendirmelerde bulundu.

"BİR ÇOK İNSAN BENDEN ÖZÜR DİLEMELİ"

Davutoğlu "Bir çok insanın da benden özür dilemesi lazım. Ağır şartlarda kendi tabanımla sert mücadeleye girmek zorunda kaldım. Camilerde, sokaklarda protesto edildim." ifadelerini kullandı.

MASADA NELER KONUŞULDU?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu masada nelerin konuşulduğunu yönelik soruya "Masada kimi zaman tasavvuftan, Nazım Hikmet'ten, Kemal Tahir'den, Necip Fazıl'dan, Osmanlı tarihinden, Cumhuriyet tarihinden, Türkeş'ten, Erbakan'dan, Demirel'den konuştuk." yanıtını verdi.

Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde Zafer Partisi'ne vereceği 3 bakanlık ve MİT hakkında konuştu.

KILIÇDAROĞLU SABAH AKŞAM AKŞAM BAŞKA KONUŞTU

Davutoğlu "Ümit Özdağ'ın verdiği mülakattan (Protokol) 2 saat sonra Kılıçdaroğlu'nu aradım. Bu işin gerçeği nedir diye sordum. Önce böyle bir şey yok, Özdağ doğru söylemiyor dedi. Akşam beni tekrar aradı böyle bir durum varmış dedi" ifadelerini kullandı.

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