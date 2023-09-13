Son dakika: Zonguldak Ereğli'de maden ocağında göçük! Can kaybı ve yaralılar var...
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Armutçuk Müessesi maden ocağında göçük meydana geldi. Olay sonrası gelen ihbarla birlikte çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun yaptığı açıklamaya göre madende 280 işçi bulunuyor. Yaşanan göçükte bir işçi hayatını kaybetti. İşte dakika dakika detaylar...
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı Armutçuk Müessesi'nde göçük meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler maden ocağına girerek mahsur kaldığı değerlendirilen işçilerin tahliyesi için çalışma başlattı.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu: 1 işçimiz hayatını kaybetti. 3 işçimize yaralı olarak ulaşıldı.
ACI HABER GELDİ
16.05 Enerji Bakanlığı: Zonguldak'taki maden ocağında göçükteki 4 kişiden 3'ü yaralı kurtarıldı. 1 kişi hayatını kaybetti.
15.55 ZONGULDAK VALİ OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU A HABER'DE AÇIKLADI: GÖÇÜK ALTINDA 1 ARKADAŞIMIZ VAR
Zonguldak Vali Osman Hacıbektaşoğlu "Artmutçuk Müessinde bir göçük meydana geldi. 250 kişilik tahliyise ekibimiz müdahale ediyor. İçerideki arkadaşlarımızla başından beri iletişim kuruldu. 3 arkadaşımıza ulaştık, onları çıkarma çalışıyoruz. 1 kişi ağır yaralı. 1 kişinin arama çalışması devam ediyor. Olayın ilk başında 2 kişi hafif yaralı olarak. Vardiya da 280 kişi var onlar için bir risk yok. Onlar da arama çalışmalarına destek veriyor." dedi.
15.50 İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı / Maden Mühendisi Erdinç Günay A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
PATLAMA SÖZ KONUSU DEĞİL
"Benim de çalıştığım bir müessese. 27 yıl çalışarak emekli olduğum bir kurum. Öncelikle bir patlama söz konusu değil. Herhangi bir kömür tozu patlaması söz konusu değil. Bu nedenle bütün işçileri etkileyecek yer altındaki tüm çalışanları etkileyecek olumsuz bir durum söz konusu değil."
"Göçük açma çalışmaları yapılacak TTK ekipleri dünyanın en iyisi bütün bölgelerde her yerde görev alan kişiler. Profesyonel ekipler tarafından soğukkanlı bir şekilde göçük açma teknikleriyle ulaşılacaktır."
15.45 AFAD: Bugün, saat 13.45 sularında, Zonguldak ilimiz Ereğli ilçesindeki Armutçuk maden ocağında bir göçük meydana gelmiştir. Göçük altında işçilerin bulunduğu ihbarı üzerine, olay bölgesine AFAD, Emniyet, Jandarma, 112 sağlık, itfaiye ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edilmiştir.
15.34 Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "İçeride 280 kişi var, 4 kişi etkilendi. Biri canlı olarak kurtarıldı. 1 kişi ağır yaralı. 2 kişi den canlı ses alınabiliyor. 75 kişilik ekiple müdahale başladı." dedi.
15.30 Bölgede bulunan Gazeteci Yeşim Çakır A Haber'de duyurdu: İlk belirlemelere göre içeride 14 kişi var. 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
15.27 GİMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, yaptığı açıklamada, olayı öğrenir öğrenmez olay yerine hareket ettiklerini ve göçük sonrası ellerine net bir sayı ve bilgi ulaşmadığını belirterek, bölgede çalışan maden işçilerinin başlarına taktıkları baretlerde yer alan çiplerin incelenerek kaç kişi olduğunun tespit edilmesi için çalışma yapıldığını söyledi.
15.25 Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
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