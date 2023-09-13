Son dakika: Zonguldak Ereğli’de maden ocağında göçük! Can kaybı ve yaralılar var...

15.50 İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı / Maden Mühendisi Erdinç Günay A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

PATLAMA SÖZ KONUSU DEĞİL

"Benim de çalıştığım bir müessese. 27 yıl çalışarak emekli olduğum bir kurum. Öncelikle bir patlama söz konusu değil. Herhangi bir kömür tozu patlaması söz konusu değil. Bu nedenle bütün işçileri etkileyecek yer altındaki tüm çalışanları etkileyecek olumsuz bir durum söz konusu değil."

"Göçük açma çalışmaları yapılacak TTK ekipleri dünyanın en iyisi bütün bölgelerde her yerde görev alan kişiler. Profesyonel ekipler tarafından soğukkanlı bir şekilde göçük açma teknikleriyle ulaşılacaktır."