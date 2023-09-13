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Son dakika | TSK'ya iftira atan CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma

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Giriş Tarihi: 13.09.2023 Güncelleme Tarihi: 13.09.2023
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Son dakika | TSK’ya iftira atan CHP’li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma

Son dakika haberi...Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosunca soruşturma başlatılan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında; 'Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçu yönünden tanzim olunan soruşturma izin talebi, Adalet Bakanlığına gönderildi.

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