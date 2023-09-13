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Zonguldak’ta maden ocağın göçük! AK Partili vekiller A Haber’de

A Haber
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Giriş: 13.09.2023 16:33
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. AFAD, UMKE, sağlık, polis ve TTK tahlisiye ekipleri de bölgeye sevk edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Göçük altında kalan 4 kişiden 1’i hayatını kaybetti. 3’ü ise yaralı olarak kurtarıldı" denildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu ve Saffet Bozkurt değerlendirdi.
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