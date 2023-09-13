13 Eylül 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Zonguldak Vali Osman Hacıbektaşoğlu A Haber’de açıkladı: Göçük altında 1 arkadaşımız var

Zonguldak Vali Osman Hacıbektaşoğlu A Haber’de açıkladı: Göçük altında 1 arkadaşımız var

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.09.2023 16:04
Zonguldak Vali Osman Hacıbektaşoğlu, “Armutçuk Müessesinde bir göçük meydana geldi. 250 kişilik tahlisiye ekibimiz müdahale ediyor. İçerideki arkadaşlarımızla başından beri iletişim kuruldu. 3 arkadaşımıza ulaştık, onları çıkarma çalışıyoruz. 1 kişi ağır yaralı. 1 kişinin arama çalışması devam ediyor. Olayın ilk başında 2 kişi hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Vardiya da 280 kişi var onlar için bir risk yok. Onlar da arama çalışmalarına destek veriyor.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Zonguldak Valisi A Haber’de
Zonguldak Valisi A Haber'de
Şırnak’ta 14 bölgeye girişler yasaklandı!
Şırnak’ta 14 bölgeye girişler yasaklandı!
CHP ilçe merkez kongresinde ortalık karıştı
CHP ilçe merkez kongresinde ortalık karıştı
Zonguldak’ta maden ocağında göçük!
Zonguldak'ta maden ocağında göçük!
Ukrayna Kırım’daki Sivastopol’u vurdu!
Ukrayna Kırım’daki Sivastopol’u vurdu!
Yunan’a geçit vermeyen topraklar
Yunan’a geçit vermeyen topraklar
Yanardağın öfekesi! İşte o anlar
Yanardağın öfekesi! İşte o anlar
Sudan lideri geliyor
Sudan lideri geliyor
Özel adaylığını mı açıklayacak?
Özel adaylığını mı açıklayacak?
2024 yılı Hac ön kayıtları başlıyor!
2024 yılı Hac ön kayıtları başlıyor!
MHP’nin yerel seçim sloganı
MHP'nin yerel seçim sloganı
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber’de
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'de
Daha Fazla Video Göster