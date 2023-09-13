Zonguldak Vali Osman Hacıbektaşoğlu A Haber’de açıkladı: Göçük altında 1 arkadaşımız var

Zonguldak Vali Osman Hacıbektaşoğlu, “Armutçuk Müessesinde bir göçük meydana geldi. 250 kişilik tahlisiye ekibimiz müdahale ediyor. İçerideki arkadaşlarımızla başından beri iletişim kuruldu. 3 arkadaşımıza ulaştık, onları çıkarma çalışıyoruz. 1 kişi ağır yaralı. 1 kişinin arama çalışması devam ediyor. Olayın ilk başında 2 kişi hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Vardiya da 280 kişi var onlar için bir risk yok. Onlar da arama çalışmalarına destek veriyor.” dedi.

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