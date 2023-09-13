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İzmir İZBAN'da büyük soygun! Kredi kartıyla tek sefer 55 TL! Tunç Soyer'e tepki yağdı: Acımasızlık ve fırsatçılık...

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Giriş Tarihi: 13.09.2023 Güncelleme Tarihi: 13.09.2023
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İzmir İZBAN’da büyük soygun! Kredi kartıyla tek sefer 55 TL! Tunç Soyer’e tepki yağdı: Acımasızlık ve fırsatçılık...

İzmir'de toplu taşımada en çok kullanılan İZBAN'da kredi kartı ile temassız ödeme miktarının 55 TL'ye yükseltilmesi vatandaş tarafından yoğun tepkiyle paylaşıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da bu durumun "Acımasızlık ve fırsatçılık" olduğunu vurgularken CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer'e bu konuda geri adım atılması çağrısında bulundu.

İzmir'in toplu taşıma aracı olan İZBAN'da kredi kartı ile temassız ödeme tutarı 55 liraya yükseltildi. Söz konusu karar sonrası çok sayıda vatandaş duruma sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ GELDİ

Diğer yandan alınan kararın UKOME ve İZBAN yönetimine sunulmadan İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından alındığını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sert sözlerle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yüklendi.

"UKOME'de görüşülmeden alınmış olan bu karar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dayatmacı yaklaşımını ortaya koymaktadır." diyen AK Partili Dağ, Soyer'i söz konusu karardan dönmeye çağırdı.

TEK ÖDEME 55 LİRA

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Dağ, şu ifadeleri kullandı;

"İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, İzmir'in en çok kullanılan toplu taşıma aracı olan İZBAN'ın kullanımında kredi kartı ile temassız ödeme tutarı 55 lira olarak belirlenmiştir. Bu karar, UKOME ve İZBAN yönetimine sunulmadan yetkisi olmadığı halde sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından alınmıştır.

"ACIMASIZLIK VE FIRSATÇILIKTIR"

Yetki gaspıyla alınan ve duyurusu yapılmadan, Havaalanı, Alsancak ve Aliağa istasyonlarında pilot olarak uygulamaya konulan bu kararla, Aliağa-Selçuk arasında yapılacak yolculuk için ödenmesi gereken tutar, indi-bindi tutarı olarak hemşehrilerimize yansıtılmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu denli fahiş fiyat belirlemesi, acımasızlık ve fırsatçılıktır.

"DAYATMACI YAKLAŞIM ORTADA"

UKOME'de görüşülmeden alınmış olan bu karar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dayatmacı yaklaşımını ortaya koymaktadır.

TUNÇ SOYER'E ÇAĞRI: BU KARARDAN DÖNÜN

Başına buyruk bir refleksle hareket eden ve hemşehrilerimizi adeta 'İzmirim Kart'ı olmadığı için cezalandıran' Tunç Soyer'i bu karardan dönmeye davet ediyoruz."

İstanbulkart’ı evde unuttuysanız yandınız!

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