İzmir İZBAN’da büyük soygun! Kredi kartıyla tek sefer 55 TL! Tunç Soyer’e tepki yağdı: Acımasızlık ve fırsatçılık...

TEK ÖDEME 55 LİRA

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Dağ, şu ifadeleri kullandı;

"İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, İzmir'in en çok kullanılan toplu taşıma aracı olan İZBAN'ın kullanımında kredi kartı ile temassız ödeme tutarı 55 lira olarak belirlenmiştir. Bu karar, UKOME ve İZBAN yönetimine sunulmadan yetkisi olmadığı halde sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından alınmıştır.