13 Eylül 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Zonguldak’taki göçükte 1 can kaybı! Uzman isim A Haber'de değerlendirdi
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Armutçuk Müessesi maden ocağında göçük meydana geldi. Olay sonrası gelen ihbarla birlikte çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun yaptığı açıklamaya göre madende 280 işçi bulunuyor. Yaşanan göçükte bir işçi hayatını kaybetti. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı / Maden Mühendisi Erdinç Günay A Haber’de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.