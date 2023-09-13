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Zonguldak’taki göçükte 1 can kaybı! Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 13.09.2023 16:11
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Armutçuk Müessesi maden ocağında göçük meydana geldi. Olay sonrası gelen ihbarla birlikte çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun yaptığı açıklamaya göre madende 280 işçi bulunuyor. Yaşanan göçükte bir işçi hayatını kaybetti. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı / Maden Mühendisi Erdinç Günay A Haber’de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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