CHP Sözcüsü Faik Öztrak "EOKA" skandalını savundu! "Niye revize yapalım! Çok güzel video dört dörtlük"

FAİK ÖZTRAK'TAN YENİ AÇIKLAMA: ÇOK GÜZEL VİDEO, DÖRT DÖRTLÜK



Tüm yaşananlar sıcaklığını korurken bir akla ziyan açıklamada CHP Sözücüsü Faik Öztrak'tan geldi. Skandal fotoğraf karesini kılıf arayan Öztrak, "Niye revize yapalım. Çok güzel video, dört dörtlük" ifadelerini kullandı.

Öztrak açıklamasında, "Videolara baktığımız zaman Kıbrıs'ın dağlarına nasıl bayrağı diktiğimiz anlatılıyor. Niye revize yapalım. Kıbrıs'ın dağlarını milliyetçiliği yazdığımız videoyu gösteren ve bunun bir parçası olan görüntüleri neden revize edelim. Genel başkan yardımcımız gereken açıklamaları yaptı. Karşı tarafın sık sık kullandığı bu filmleri, bu resimleri bizim hazırlamış olduğumuz çokta güzel dört dörtlük videoda görünce herhalde büyük bir tepki oluştu. " dedi.