CHP Sözcüsü Faik Öztrak "EOKA" skandalını savundu! "Niye revize yapalım! Çok güzel video dört dörtlük"
CHP'nin 100.yıl videosunda EOKA'lı teröristlerin yer aldığı görsel büyük tepkilere yol açmıştı. Tepkiler ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu akıllara zarar bir açıklama yaparken, bir tepki çeken demeç de CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi. Öztrak, "Niye revize yapalım. Çok güzel video, dört dörtlük" sözleriyle skandalı aklamaya çalıştı. İşte o ifadeler...
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) resmi sosyal medya hesaplarından, kuruluşunun 100. yılına özel bir video klip yayınladı.
Yayınlanan klipteki skandal ise Türk toplumunda büyük infial yarattı.
52. SANİYEDE EOKA'LI TERÖRİSTLER!
Söz konusu videonun 52. saniyesinde, Kıbrıs'taki Türk mücahitler diye o dönem Türk bayrağını ele geçiren EOKA'cıların fotoğrafı kullanıldı. Fotoğrafta, 23 Nisan 1964'te EOKA'lı teröristlerin ele geçirdiği Türk bayrağı görülüyor.
CHP'de patlak veren skandalın ardından tepkiler çığ gibi büyüdü.
Tüm bu yaşananlar sıcaklığını korurken EOKA skandalına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu açıklamada bulundu.
Kılıçdaroğlu, "Biz bu devleti kuran bir gelenekten geliyoruz. Bunlar CHP'yi bilmiyorlar ve karalamaya çalışıyorlar" dedi.
"CHP'YE SALDIRMAK AKIL DIŞI"
CHP 100. Yıl Hatıra Ormanı açılışında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Kılıçdaroğlu söz konusu skandala yönelik, "Orada söz konusu olan Kıbrıs çıkarması sırasında EOKA'cıların nasıl gömüldüklerini anlatan bir karedir o çünkü önce onlar gösteriliyor. Arkasından nasıl gömüldüklerini ve arkasından Türk bayrağını gösteriyor. Şimdi bunu alıp da o fotoğraf üzerinden troller üzerinden CHP'ye saldırmak kadar akıl dışı bir şey olamaz" dedi.
GARİP SAVUNMA!
Sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, "Bunlara sormak isterim Süleyman Şah türbesi kaçırılırken bunlar neden hiç seslerini çıkarmadılar; neden Kılıçdaroğlu Süleyman Şah türbesine sahip çıktı? Bunlar CHP'yi bilmiyorlar ve karalamaya çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti devleti demektir. Biz bu devleti kuran bir gelenekten geliyoruz. Ecevit'in Kıbrıs çıkarmasında rahmetli Erbakan ile birlikte nasıl mücadele verdiğini EOKA'cıları nasıl toprağa gömdüğünü bayrağımızı dalgalandırdığını herhalde onlar unuttular biz unutmadık ve unutmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye demektir herkesin bunu bilmesini isterim" açıklamasında bulundu.
FAİK ÖZTRAK'TAN YENİ AÇIKLAMA: ÇOK GÜZEL VİDEO, DÖRT DÖRTLÜK
Tüm yaşananlar sıcaklığını korurken bir akla ziyan açıklamada CHP Sözücüsü Faik Öztrak'tan geldi. Skandal fotoğraf karesini kılıf arayan Öztrak, "Niye revize yapalım. Çok güzel video, dört dörtlük" ifadelerini kullandı.
Öztrak açıklamasında, "Videolara baktığımız zaman Kıbrıs'ın dağlarına nasıl bayrağı diktiğimiz anlatılıyor. Niye revize yapalım. Kıbrıs'ın dağlarını milliyetçiliği yazdığımız videoyu gösteren ve bunun bir parçası olan görüntüleri neden revize edelim. Genel başkan yardımcımız gereken açıklamaları yaptı. Karşı tarafın sık sık kullandığı bu filmleri, bu resimleri bizim hazırlamış olduğumuz çokta güzel dört dörtlük videoda görünce herhalde büyük bir tepki oluştu. " dedi.
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