Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı CHP'nin 100. yıl videosunda EOKA'lı teröristler yer aldı
PKK ve HDP desteğini arkasına alan ancak seçimlerin ilk turunda Başkan Erdoğan'ın gerisinde kalan Kemal Kılıçdaroğlu mevsimsel milliyetçilik modunu açarak dönem dönem açsa da, gerçekler skandallar detaylarıyla bomba gibi düşmeye devam ediyor. CHP, resmi sosyal medya hesaplarından, kuruluşunun 100. yılına özel bir video klip yayınladı. Söz konusu videonun 52. saniyesinde büyük bir skandal görsel kullanıldığı dikkatlerden kaçmadı. Videoda, Kıbrıs'taki Türk mücahitler diye o dönem Türk bayrağını ele geçiren EOKA'cıların fotoğrafı kullanıldı.
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde PKK'nın siyasi ayağı HDP ile ittifak kuran ve terörist elebaşları için 'özgürlük' çağrısında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, milli değerleri hiçe sayarak terörist güzellemesi yapmaya devam ediyor.
Bugüne kadar yürüttüğü siyasette "Selahattin Demirtaş'ın özgür olmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz" diyen Kılıçdaroğlu adeta Kandil'e selam çakarken PKK cenazelerine katılan isimleri partisinde bulunduruyor.
Gazi Mustafa Kemel Atatürk'ün kurduğu partide Milli duygulardan arınmış ve terör seviciliği yapan muhafelete sosyal medyadan sert eleştiriler geliyor.
CHP, resmi sosyal medya hesaplarından, kuruluşunun 100. yılına özel bir video klip yayınladı. Video, "Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası Cumhuriyet Halk Partisi yüz yaşında. Altı okun ilkeleri yüz yıldır, emeğin, özgürlüğün, halkın ve haklının sesi oldu. Hepimize kutlu olsun" notu ile paylaşıldı.
YENİ SKANDAL PATLAK VERDİ!
Söz konusu videonun 52. saniyesinde skandal bir görsel kullanıldığı dikkatlerden kaçmadı. CHP'nin hazırladığı ve Kılıçdaroğlu'nun X hesabından paylaşılan 100. yıl videosunda, Kıbrıs'taki Türk mücahitler diye o dönem Türk bayrağını ele geçiren EOKA'cıların fotoğrafı kullanıldı.
(Videonun 52. saniyesinde yer alan söz konusu görsel)
Fotoğrafta, 23 Nisan 1964'te EOKA'lı teröristlerin ele geçirdiği Türk bayrağı görülüyor.
EOKA NEDİR?
1963 yılında Ada'da yaşayan Türklere saldırılar yoğun bir şekilde başladı. 1971 ENOSİS'i gerçekleştirmek EOKA (Ethniki Organosis Kiprion Agoniston) Birliği kuruldu.
EOKA, Yunan ordusundaki Rum bir subay olan; I. Dünya Savaşı, II. Dünya Savaşı'nda ve komünist karşıtı silahlı mücadelede faaliyet göstermiş Yeoryos Grivas liderliğinde kuruldu ve faaliyet gösterdi. Grivas, Bizans söylencelerinin kahramanı, işgalcileri Bizans topraklarından atmasıyla bilinen Digenis Akritas'a atfen "Digenis" takma adını kullandı. Grivas'tan sonra komuta kademesinin ikinci sırasında, yine Yunan ordusunda subay olan, ancak saha tecrübesi bulunmayan Grigoris Afksentiu vardı.
Filistin'de gerilla yöntemlerini kullanarak İngilizler ile savaşan ve sonunda İngilizlerin Filistin'i terk etmek zorunda bırakan Irgun'u örnek almıştır. Yunan İç Savaşı'nda Yunan komünistlere karşı mücadele eden Grivas, 1951 yılında adada gönüllüler toplayarak Yunanistan'a eğitime götürmüştür. 1954 yılında eğitimi alan savaşçılar ile Kıbrıs'a geri dönmüştür. EOKA 1 Nisan 1955 tarihinde ilk sabotaj eylemini gerçekleştirmiştir.
EOKA 20 Aralık 1963 Kıbrıs Türklerine karşı silahlı saldırılar başlattı. Olaylarda toplam 363 Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti. 174 Kıbrıslı Rum öldürüldü. Başlangıçta 30 Türk Köyü saldırılara maruz kaldı. Toplam ise 103 köye saldırılar düzenlendi.
Köylüler göç etmek zorunda kaldı. Ayvasıl bölgelerinde Türklere yapılan saldırılardan sonran yapılan kazılarda içerisinde 14 günlük bebeğin ve 70lik ihtiyarların bulunduğu 21 kişinin cesedine ulaşıldı. Cesetlerin bazılarının canlı olarak çukura atıldığı belirlendi. Bu çukurlar 14 Ocak 1964 Birleşmiş Milletler barış gücü tarafından açıldı.
Lefkoşe'nin kumsal kesiminde 11 kişi öldürüldü. Bunlarda 4'ü Kıbrıs Türk kuvvetleri alayında görevli Dr.Bnb Nihat İlhan'ın eşi ve üç çocuğuydu. Nihat İlhan'ın evinin banyo küvetinde eşi Mürüvvet, çocukları, Kutsi ve Hakan vahşice katledildi. Evden Bnb. Nihat İlhan'ın ailesinden başka ihtiyar ev sahipleri de vardı.
Baskının yapıldığı ev daha sonra '' BARBARLIK MÜZESİ'' olarak ziyarete açıldı.
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