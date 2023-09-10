Bay Kemal EOKA videosunu böyle savundu: CHP'yi bilmeyip karalamaya çalışıyorlar
CHP'nin 100. yılı için hazırlanan ve partinin sosyal medya hesabından paylaşılan klipte Kıbrıs'taki Türk mücahitler diye, Türk bayrağını ele geçiren EOKA'lı teröristlerin fotoğrafı kullanıldı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da bu videoyu paylaşırken yaşanan skandal sonrası Bay Kemal kendisini savundu. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Biz bu devleti kuran bir gelenekten geliyoruz. Bunlar CHP'yi bilmiyorlar ve karalamaya çalışıyorlar. Fotoğraf üzerinden CHP'ye saldırmak kadar akıl dışı bir şey olamaz." ifadelerini kullandı.
CHP, resmi sosyal medya hesaplarından, kuruluşunun 100. yılına özel bir video klip yayınladı. Video, "Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası Cumhuriyet Halk Partisi yüz yaşında. Altı okun ilkeleri yüz yıldır, emeğin, özgürlüğün, halkın ve haklının sesi oldu. Hepimize kutlu olsun" notu ile paylaşılırken büyük bir skandala imza atıldı.
YENİ SKANDAL PATLADI
Söz konusu videonun 52. saniyesinde skandal bir görsel kullanıldığı dikkatlerden kaçmadı. CHP'nin hazırladığı ve Kılıçdaroğlu'nun X hesabından paylaşılan 100. yıl videosunda, Kıbrıs'taki Türk mücahitler diye o dönem Türk bayrağını ele geçiren EOKA'cıların fotoğrafı kullanıldı.
VATANDAŞTAN GELEN TEPKİYE RAĞMEN SİLMEDİ
Fotoğrafta, 23 Nisan 1964'te EOKA'lı teröristlerin ele geçirdiği Türk bayrağı görülüyor. Skandalın fark edilmesinin ardından vatandaşlar duruma tepki gösterse de CHP'den bir açıklama gelmediği gibi video da kaldırılmadı.
KILIÇDAROĞLU KENDİSİNİ SAVUNDU: BUNLAR CHP'Yİ BİLMİYORLAR
Skandala ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Biz bu devleti kuran bir gelenekten geliyoruz. Bunlar CHP'yi bilmiyorlar ve karalamaya çalışıyorlar." dedi.
"FOTOĞRAF ÜZERİNDEN CHP'YE SALDIRMAK KADAR AKIL DIŞI"
CHP 100. Yıl Hatıra Ormanı açılışında basın mensuplarına açıklama yapan CHP lideri, "Orada söz konusu olan Kıbrıs çıkarması sırasında EOKA'cıların nasıl gömüldüklerini anlatan bir karedir o çünkü önce onlar gösteriliyor. Arkasından nasıl gömüldüklerini ve arkasından Türk bayrağını gösteriyor. Şimdi bunu alıp da o fotoğraf üzerinden troller üzerinden CHP'ye saldırmak kadar akıl dışı bir şey olamaz." diye konuştu.
"BİZ BU DEVLETİ KURAN BİR GELENEKTEN GELİYORUZ"
Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında şunları söyledi:
"Bunlara sormak isterim Süleyman Şah türbesi kaçırılırken bunlar neden hiç seslerini çıkarmadılar; neden Kılıçdaroğlu Süleyman Şah türbesine sahip çıktı? Bunlar CHP'yi bilmiyorlar ve karalamaya çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti devleti demektir. Biz bu devleti kuran bir gelenekten geliyoruz. Kıbrıs çıkarmasında rahmetli Erbakan ile birlikte nasıl mücadele verdiğini EOKA'cıları nasıl toprağa gömdüğünü bayramızı dalgalandırdığını herhalde onlar unuttular biz unutmadık ve unutmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye demektir herkesin bunu bilmesini isterim."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS ek tercih takvimi açıklandı mı, belli oldu mu? YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
- Sağlığınız için kahvaltıda asla yememeniz gereken 3 şey! Halsizlikten, göbek yağına kadar sebebi onlar...
- Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak 2023? Üniversiteler 2 Ekim'de mi açılacak?
- 2023 GSB başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? GSB 11 bin 455 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Sahtekar ikili filminin konusu ne? Sahtekar İkili filmi oyuncuları kim, hangi tarihte çekildi?
- Yemeyi durduramıyorum diyenlere Ender Saraç reçetesi! Hap kullanmadan iştahınızı yok edecek!
- Mor lahana turşusunu bir de böyle deneyin! Ağızınızı sulandıracak katır kutur yemelik tarif...
- Yarın okullar açılıyor mu? 11 Eylül Pazartesi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.'nci sınıflarlar okul var mı? MEB 2023-24 eğitim takvimi
- Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 1942 yılında çekilen gizemli kare sosyal medyayı böldü! Tüyleriniz diken diken olacak!
- SSK, Bağ-Kur, 4C, EYT’lisine TALİH KUŞU KONDU! 7500 TL maaş + Promosyon müjdesi geldi! 17-28 Eylül tarihinde cepler dolacak!
- Survivor All Star 2024 kadrosuna yeni isim! Eski futbolcu Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Survivor'dan elendi mi, kaçıncı olmuştu?
- Aile Destek Ödemesi Eylül ayı yattı mı, ayın kaçında? 2023 Aile Destek Programı ne kadar, kaç TL oldu? E-Devlet başvuru...