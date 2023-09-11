Başkan Erdoğan Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

Görüşmede Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

ERMENİSTAN'A AZERBAYCAN UYARISI

Başkan Erdoğan'ın Paşinyan ile görüşmesinde, son dönemde Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerilim bağlamında bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin bölge ülkelerinin tamamının kalkınma ve refahına katkıda bulunacağı vurgulandı.