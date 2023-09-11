Muhalefet cephesinde sular durulmuyor! CHP’li Faik Öztrak’tan Meral Akşener’e sert eleştiri

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bugün düzenlediği basın toplantısında İYİ Parti ile yaşanan 'ittifak' krizine değindi.

Öztrak, İYİ Parti'nin seçime ayrı gireceğini bildirmesinin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da "Kazanmak için ittifak şart" dediğinin hatırlatılmasıyla birlikte "Yeni bir yol açılabilir mi? Yoksa tamamen ipler koptu mu?" şeklinde gelen soruya "Belediye seçimlerinin bundan önce örneklerini gördüğünüz gibi yüzde 25'le alındığını da unutmamak gerekir" yanıtını verdi.

Öztrak, "Geçen hafta durduğumuz yeri söyledim. Şehirlerde yapılacak işbirliklerine kapalı olmadığımızı da ifade ettim. Bizim dışımızdaki bir parti 'Ben kendi adaylarımı göstereceğim' diyorsa bize de ona 'yolunuz açık olsun' demek düşer. Bu arada şunu söyleyeyim. Belediye seçimleri tek turlu seçimlerdir." dedi.