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Muhalefet cephesinde sular durulmuyor! CHP’li Faik Öztrak’tan Meral Akşener’e sert eleştiri

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Giriş Tarihi: 11.09.2023 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023
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Muhalefet cephesinde sular durulmuyor! CHP’li Faik Öztrak’tan Meral Akşener’e sert eleştiri

7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel seçimlerde uğradığı yenilgisi sonrası CHP-İYİ Parti arasında sular durulmuyor. Kılıçdaroğlu hakkında nefsine yenik düştü diyen Akşener, yerel seçimlerde özellikle İstanbul ve Ankara için kendi adaylarını çıkaracaklarını duyurmuştu. Bir taraftan yerelde anlaşma olabilir diyerek el sıkışan Akşener, diğer taraftan da "Onun bunun ağız kokusunu çekmeden tek başımıza seçime gireceğiz" ifadeleriyle muğlak bir tutum sergiledi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak bugün yaptığı konuşmada, eski ve olası ittifakları İYİ Parti lideri Meral Akşener’e rest çekti.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, her açıklamasında CHP'yi eleştiri yağmuruna tutarken, yerel seçimlerde her il için kendi adaylarını çıkaracaklarını ifade etti.

Akşener, partilerinin CHP'ye kazandırmak için kurulmadığının söyledi. Bununla beraber Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın İstanbul ve Ankara'yı kaybetmeyi göze aldıklarını belirtti.

Ayrıca Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmayan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı da korkaklıkla suçladı.

"ONUN BUNUN AĞIZ KOKUSUNU ÇEKMEDEN TEK BAŞIMIZA SEÇİME GİRECEĞİZ"

81 il için de kendi adaylarını çıkaracaklarını söyleyen Akşener, kendi adaylarımızın da kazanma ihtimali var diyerek İzmir için Ümit Özlale'yi yerel seçimlerde aday olarak gösterdi. CHP'li Faik Öztrak, Akşener'i "CHP olmadan da kazanırız" tutumunu eleştirdi.

AKŞENER'E REST ÇEKTİ

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti'nin yerel seçimlere 81 ilde kendi adayıyla gireceğine ilişkin çıkışına şöyle yanıt verdi:

"Bizim dışımızdaki bir parti 'Ben kendi adaylarımı göstereceğim' diyorsa bize de ona 'yolunuz açık olsun' demek düşer" diyen Öztrak, "Belediye seçimlerinin bundan önce örneklerini gördüğünüz gibi yüzde 25'le alındığını da unutmamak gerekir."

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bugün düzenlediği basın toplantısında İYİ Parti ile yaşanan 'ittifak' krizine değindi.

Öztrak, İYİ Parti'nin seçime ayrı gireceğini bildirmesinin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da "Kazanmak için ittifak şart" dediğinin hatırlatılmasıyla birlikte "Yeni bir yol açılabilir mi? Yoksa tamamen ipler koptu mu?" şeklinde gelen soruya "Belediye seçimlerinin bundan önce örneklerini gördüğünüz gibi yüzde 25'le alındığını da unutmamak gerekir" yanıtını verdi.

Öztrak, "Geçen hafta durduğumuz yeri söyledim. Şehirlerde yapılacak işbirliklerine kapalı olmadığımızı da ifade ettim. Bizim dışımızdaki bir parti 'Ben kendi adaylarımı göstereceğim' diyorsa bize de ona 'yolunuz açık olsun' demek düşer. Bu arada şunu söyleyeyim. Belediye seçimleri tek turlu seçimlerdir." dedi.

İYİ Parti’ye yol çizmeye kalkmayın
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