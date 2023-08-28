Azerbaycan'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert gönderme: Kabul edilemez!
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un skandal söylemlerine her geçen gün yenisini eklenirken, Gardaş'tan yapılan açıklama Macron'a soğuk duş aldırdı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Emmanuel Macron'un Azerbaycan toprağı Laçın koridoru hakkında "insani koridor" ifadesini kullanmasına tepki gösterdi. Hacızade, yaptığı açıklamada, "Macron'un baskı diliyle konuşması kabul edilemez. Bu, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygısızlıktır." ifadesini kullandı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Azerbaycan toprağı Laçın koridoru hakkında "insani koridor" ifadesini kullanmasına tepki göstererek, "(Macron'un) Hitabında baskı diliyle konuşması kabul edilemez. Bu, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygısızlıktır." dedi.
Hacızade, Macron'un Büyükelçiler Konferansı'nda dile getirdiği Azerbaycan karşıtı görüşlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Macron'un bölgedeki mevcut duruma ilişkin yanlış izlenim oluşturan ve tek taraflı olarak Ermenistan'ı savunan kinli görüşlerinin barış sürecine zarar verdiğini belirten Hacızade, şunları kaydetti: "Yaklaşık 30 yıldır Ermenistan tarafından Azerbaycan'a yönelik gerçekleştirilen işgal ve saldırı eylemlerini kınamayan, işgal sonucu yaklaşık 1 milyon mülteci ve yerinden edilmiş kişinin insani durumuna ilişkin herhangi bir değerlendirmede bulunmayan Fransa'nın şimdi Azerbaycan'ın Birleşik Milletler tüzüğüne ve uluslararası hukukun norm ve ilkelerine uygun olarak topraklarının işgalden kurtarılmasıyla sonuçlanan 44 günlük vatan muharebesini kınaması, aynı zamanda Macron'un konuşmasında bölgede insani durumla ilgili iddialara yer vermesi anlaşılır değil."
"BASKI DİLİYLE KONUŞMASI KABUL EDİLEMEZ"
Hacızade, Macron'un Azerbaycan toprağı Laçın koridoru hakkında "insani koridor" ifadesi kullanmasına tepki göstererek, "Fransa Cumhurbaşkanı'nın hitabında 'Laçın insani koridoru' gibi ifadelere yer vermesi ve baskı diliyle konuşması kabul edilemez. Bu, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygısızlıktır." değerlendirmesinde bulundu.
Azerbaycan'ın bölgede barış ve güvenliğin sağlanmasında kararlı olduğu vurgulayan Hacızade, "Bu süreci aksatan her türlü dış müdahaleler kararlılıkla önlenecektir." ifadelerini kullandı.
Macron, hafta içerisinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüşeceğini ve ihtilafın çözümü için yeni diplomatik inisiyatif önereceğini açıklamıştı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ayrıca Azerbaycan üzerindeki baskıyı artırmak için uluslararası alanda yeni bir diplomatik girişimde bulunacağını bildirmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Ücretli öğretmenlik sonuç tarihi belli oldu mu?
- Okullar 3 gün tatil mi olacak son dakika? Okullarda hafta sonu tatili 3 gün mü olacak?
- Galatasaray'a ele avuca sığmaz orta saha geliyor! Rakipleri sürklase edecek hamle! Veratti, Partey derken...
- Aile Destek Eylül ayı ödemeleri yattı mı? Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? TCKN sorgulama ekranı...
- Kırtasiye yardımı 2023 başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir? Kırtasiye yardımı e-Devlet başvuru yapma ekranı
- Okullar ertelendi mi, ne zaman açılacak 2023? 1,2,3,4,5,6,7,8. sınıflara okullar ayın kaçında açılacak? MEB son dakika açıklamalar...
- Bursluluk sınavı 2022-2023 çıkmış sorular neler? 5,6,7,8,9,10. ve 11.sınıf bursluluk sınav konuları 2023 PDF! 2023 İlköğretim ve Ortaöğretim...
- 1 milyona 2. EYT piyangosu vuracak! Tarih belli oldu, SSK ile Bağ-Kur farkı kalkıyor! 9000'den 7200'e prim + gün şartı...
- Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman 2023? Bekçi alımı başvuru takvimi belli oldu mu?
- Emekli %33 kök zam tablosu oluştu! 7'den 77'ye SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için Ocak resmi çizildi! Seyyanen zam, 6 aylık enflasyon farkı...
- Topraktan altın fışkırdı! Tarihe ışık tutan keşif! Duvarın içinden tam tamına...
- Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları ayın kaçında açıklanır?